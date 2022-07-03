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Лукашенко: Наша участь у “спецоперації” визначена мною давно

03/07/2022 13:33

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії створено єдину армію і він “давно визначив” участь Білорусі у війні РФ проти України.

Такі заяви диктатора 3 липня передає білоруське державне видання БелТА з посиланням на виступ Лукашенка на церемонії покладання вінка в меморіальному комплексі “Курган Слави” з нагоди так званого “Дня незалежності Білорусі”.

“Ми єдина країна, яка підтримує росіян у цій боротьбі. Ті, хто нам дорікають, ви що не знали, що в нас найтісніший союз із Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу – Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи.

І що вони не знали, що в нас створено вже давно у союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, то чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були й будемо разом із братньою Росією. Наша участь у “спецоперації” визначена мною давно”, – заявив білоруський диктатор.

За словами Лукашенка, в перший день нападу Росії на Україну він нібито сказав, що білоруси “нікому не дозволять стріляти в спину російській людині”. А білоруси “зайняли оборону від Брестської фортеці до південних кордонів для того, щоб не допустити цього удару в спину росіянам з боку натовських військ”.

Лукашенко вважає, що НАТО збільшило чисельність збройних сил у Східній Європі “вдесятеро… щоб воювати”. А Білорусі, за його словами, “треба вистояти… та перемогти”.

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Нагадаємо, в період з 28 червня в Гомельській області Білорусі проводить військові збори (мобілізаційні навчання) з військовозобов’язаними. В регіоні масово виписують повістки чоловікам, але пояснюють це лише звіркою облікових даних.
Мобнавчання продовжили до 9 липня поточного року. При цьому лікарям нібито повідомили про заборону на виїзд за межі країни.
У Генштабі ЗС України не виключають проведення демонстративних і провокаційних дій підрозділами збройних сил Білорусі в прикордонних з Україною районах і ведення розвідки. Ознак створення ударного угруповання, достатнього для наступу на Україну, немає.
При цьому, за висновком ГУР, Росія вимагає від Білорусі активної участі у війні проти України.

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