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Росія вимагає від Білорусі активної участі у війні проти України, – ГУР

28/06/2022 16:40

Російські окупанти не полишають спроб втягнути Білорусь у війну з Україною.

Про це вдень у вівторок, 28 червня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Зазначається, що в білорусів залишається все менше простору для маневрів та пошуку відмовок через небажання воювати проти України.

На початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну білоруси надавали російським окупантам аеродроми, інфраструктуру та території. Тепер білоруси віддають окупантам свої боєприпаси та зброю, які використовуються проти ЗС України та мирних українців. Територія білорусі стала плацдармом російських окупантів для нападу на Україну.

Втім, для росіян такої лояльності мало: вони вимагають від білорусів активної участі у бойових діях.

Представник ГУР МО України  Вадим Скібіцький наголошує, що за оцінками аналітиків, Росія може здійснити на території Білорусі кілька диверсій для залучення держави у війну.

Ворог вже має досвід схожих операцій та може атакувати білорусів, звинувативши у нападі ЗС України.

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