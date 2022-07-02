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“Нас провокують”: Лукашенко попередив, що білоруські війська “взяли під приціл” центри ухвалення рішень у столицях “яструбів”

02/07/2022 21:08

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що Україна намагалася атакувати Білорусь ракетами.

Про це з посиланням на офіційну агенцію “БелТА” повідомляє Радіо Свобода.

“Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об’єктах на території Білорусі. Але, слава Богу, протиповітряними комплексами “Панцир” вдалося перехопити ракети, які були запущені Збройними силами України. Що це таке?” – заявив Лукашенко в суботу, 2 липня, на урочистому засіданні з нагоди “лукашенківського” офіційного Дня незалежності Республіки Білорусь (його відзначають 3 липня).

Він також повідомив, що віддав білоруським військам наказ “взяти під приціл центри ухвалення рішень у столицях “яструбів”.

“Хочу попередити “яструбів” і сказати вам відверто: трохи менше місяця тому мною відданий наказ підрозділам збройних сил взяти під приціл, як зараз модно говорити, центри ухвалення рішень у ваших столицях – з усіма наслідками, що з цього випливають”, – заявив Лукашенко.

“Якщо тільки ви посмієте завдати удару, як вони планують, по Гомелю на півдні, по Мозирському нафтопереробному заводу, по аеропорту, аеродрому в Лунинці або Бресті – відповідь буде миттєва. Миттєва просто, в одну секунду. Чим відповісти, у нас є… Ви повністю перебуваєте під ударом цих ракет. І я не дивитимусь, хто там в офісах чи в палацах сидить. Відповідь буде жорсткою і рішучою”, – додав він.

Нагадаємо, що 26 червня президент України Володимир Зеленський окремо звернувся до громадян Білорусі, яких зараз “втягують у війну – навіть активніше, ніж це було в лютому та у весняні місяці”. “У Кремлі вже все вирішили – ваші життя нічого для них не варті. Але ви не раби та не гарматне м’ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі”, – зазначив тоді Зеленський.

26 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що керівництво установ та організацій Гомельської області Білорусі попереджене росіянами про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. За даними розвідки, Росія планує нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі, зокрема запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

1 липня в ГУР МОУ заявили, що загроза вторгнення білоруської армії в Україну зберігається, але “наразі прямий військовий наступ з Білорусі є малоймовірним“.

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