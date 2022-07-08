Білорусь передала під контроль Росії аеродром “Зябрівка”

Білорусь передала аеродром “Зябрівка” під повний контроль Російської Федерації. Зараз там тривають заходи щодо облаштування російської військової бази.
Про це в четвер, 7 липня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, передає “Інтерфакс-Україна”.
“На території аеродрому перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М” та дивізіон С-400 “Тріумф” ЗС РФ”, – сказав Громов на брифінгу.
Крім того, в рамках анонсованої передачі Росією оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” у ЗС Республіки Білорусь проводяться підготовчі заходи щодо прийому певного озброєння.
“Так, у пункті постійної дислокації 465 ракетної бригади на південний схід від Мінська розпочато будівництво ангарів для цих комплексів. Протягом наступного місяця сплановано відрядження військовослужбовців ЗС Республіки Білорусь на навчання до військово-космічної академії імені Можайського РФ”, – додав Олексій Громов.
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