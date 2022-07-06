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Білоруси тракторами зруйнували меморіал бійцям Армії Крайової у Гродненській області

06/07/2022 16:13

У селі Микулішки Гродненської області Білорусі зруйнували меморіал бійцям польської Армії Крайової.

Про це у Twitter поінформувало 5 липня МЗС Польщі.

“Цвинтар польських солдатів Армії Крайової у Микулішках у Білорусі зрівняли із землею. Це важко пояснити, безпрецедентний акт свинства і незрозумілий підрив взаємних зобов’язань Польщі та Білорусі у сфері охорони пам’ятних місць”, – ідеться у повідомленні дипломатичного відомства.

На сайті МЗС Польщі зазначили, що у зв’язку з тим, що сталося в Микулішках, викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі, йому вручили ноту протесту.

“У МЗС обурені повідомленнями про те, що цвинтар польських солдатів у Микулішках Гродненської області знищили за наказом білоруської влади. У 1944 році воїни 3-ї та 6-ї бригад Армії Крайової, складової частини Війська Польського, учасники операції “Остра Брама” билися за звільнення Вільнюса від німецької окупації й заплатили за це найвищу ціну. Особливо шокує те, що білоруська сторона робить цю безпрецедентну атаку саме напередодні річниці операції 7 липня”, – ідеться у заяві.

Польським дипломатам те, що відбувається, нагадало “найпохмуріші сторінки історії комунізму”.

“З огляду на більш ранні повідомлення про спустошення польських військових поховань, [це] не можуть сприйняти інакше, як навмисну акцію з подальшого погіршення взаємин між Польщею та Білоруссю. Ліквідація польських могил і пам’ятних місць – ще один і найяскравіший приклад дій мінського режиму проти поляків у Білорусі. Ми рішуче засуджуємо цю антипольську кампанію білоруської влади, яка прагне стерти будь-які сліди польськості в Білорусі”, – заявили у МЗС.

Там наголосили, що “руйнація військових поховань не змінить історії і не зітре пам’ять про минуле”.

“Це ще раз демонструє світові варварство нинішнього режиму”, – зазначили у МЗС Польщі.

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