У генштабі Білорусі пригрозили Польщі ударами по її інфраструктурі

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Режим Олександра Лукашенка погрожує ракетними ударами по Польщі у відповідь на можливі провокації країн Заходу.

Таку заяву зробив заступник начальника генштабу збройних сил Білорусі генерал-майор Руслан Косигін, передає “Мілітарний”.

За його словами, у разі реалізації “заходом” якихось “задумів” саме Польща з її військовою інфраструктурою стане першочерговою ціллю для удару.

“Територія Польщі, як і країн Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують розв’язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти РФ і її союзників”, — заявив Косигін.

Це все заступник начальника Генштабу ЗС Білорусі назвав “підготовкою до ведення воєнних дій на східному напрямі” на тлі “деградації країн Західної Європи та фактичної втрати ними самостійності в ухваленні рішень”.

“Водночас – і це треба розуміти передусім польському керівництву – у разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об’єктом удару, а саме центри ухвалення рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали та бази, а також критично важливі об’єкти їхньої економіки та транспортної інфраструктури”, – сказав Косигін.

Він підсумував, що “на Заході повинні чітко розуміти, що наша відповідь на будь-які озброєні провокації однозначно буде адекватною і жорсткою”.

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