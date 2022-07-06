На потреби ЗСУ передали гелікоптер і літак Медведчука

Правоохоронці вилучили гелікоптер і літак, якими користувалася родина підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука, та передали їх на потреби Збройних сил України.
Про це в середу, 6 липня, інформує пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
“У межах кримінального провадження, що розслідуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, оперативники Департаменту та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вилучили гелікоптер та літак, якими користувалася родина Віктора Медведчука”, – йдеться в повідомленні.
“Раніше було накладено арешт на комплекс «Ведмежа діброва» та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України (Оксана Марченко, – “Н”)”, – йдеться в повідомленні.
Віктор Медведчук – кум президента РФ Володимира Путіна, великий бізнесмен, народний депутат України, лідер проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя”, діяльність якої під час воєнного часу зупинена і згодом заборонена.
У лютому 2021 року РНБО запровадила санкції до Медведчука і Марченко за фінансування тероризму.
13 травня 2021 року Печерський районний суд міста Києва вперше обрав запобіжний захід Медведчуку: цілодобовий домашній арешт.
Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації)).
У листопаді 2021 року журналісти-розслідувачі зафіксували, як Медведчук під санкціями продовжив реконструювати свій маєток у Пущі-Водиці.
21 лютого 2022 року, за кілька днів до великого наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого.
27 лютого в МВС підтвердили, що Віктор Медведчук утік у невідомому напрямку.
У середині березня повідомляли, що спецгрупа СБУ шукає Медведчука по всій Україні.
18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука.
26 березня СБУ провела обшук у соратника Медведчука Михайла Погребинського. У нього знайшли сфальсифіковані опитування про те, що президента РФ Путіна нібито підтримують 46% українців (однією з підстав повномасштабного нападу Росії на Україну називають переконання Путіна, нібито тут більшість населення позитивно зустріне “скинення нацистів” та прихід проросійської влади).
За кілька днів Погребинського бачили в Будапешті, звідки він прямував, імовірно, в Гамбург.
12 квітня Медведчука затримала СБУ. Як виявилося, він перебував в орендованому маєтку в Києві і за сприяння охоронців та ФСБ Росії планував в однострої українського військового виїхати до Придністров’я.
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