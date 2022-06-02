ДБР завершило розслідування справи про державну зраду Медведчука

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Про це у четвер, 2 червня, повідомила пресслужба ДБР.

“Віктор Медведчук обвинувачується у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” (перебуває у розшуці), посадовими особами російської федерації та іншими діячами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим які, відповідно до Конституції України, є власністю українського народу”, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, за даними слідства, народний депутат України надав керівництву Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

“Він здійснював збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України, проведення заходів бойової підготовки, надавав сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду державі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації”, – додали в ДБР.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Обставини

Віктор Медведчук – кум Путіна, великий бізнесмен, народний депутат України, лідер проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя”, діяльність якої під час воєнного часу зупинена.

У лютому 2021 року РНБО запровадила санкції до Медведчука і Марченко за фінансування тероризму.

13 травня 2021 року Печерський районний суд міста Києва вперше обрав запобіжний захід Медведчуку: цілодобовий домашній арешт.

Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації)).

За версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

У листопаді 2021 року журналісти-розслідувачі зафіксували, як Медведчук під санкціями продовжив реконструювати свій маєток у Пущі-Водиці.

21 лютого 2022 року, за кілька днів до великого наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого.

27 лютого в МВС підтвердили, що Віктор Медведчук утік у невідомому напрямку.

У середині березня повідомляли, що спецгрупа СБУ шукає Медведчука по всій Україні.

18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука.

26 березня СБУ провела обшук у соратника Медведчука Михайла Погребинського. У нього знайшли сфальсифіковані опитування про те, що президента РФ Путіна нібито підтримують 46% українців (однією з підстав повномасштабного нападу Росії на Україну називають переконання Путіна, нібито тут більшість населення позитивно зустріне “скинення нацистів” та прихід проросійської влади).

За кілька днів Погребинського бачили в Будапешті, звідки він прямував, імовірно, в Гамбург.

12 квітня Медведчука затримала СБУ. Як виявилося, він перебував в орендованому маєтку в Києві і за сприяння охоронців та ФСБ Росії планував в однострої українського військового виїхати до Придністров’я.

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