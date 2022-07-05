Обстріл Слов’янська та Краматорська – свідома терористична атака на цивільних, – Баканов

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська з реактивних систем залпового вогню вкотре свідчить, що Росія цілеспрямовано обирає своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов.

Він відзначив, що Служба безпеки та Національна поліція відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наразі за згаданими обстрілами підтверджено загибель шести осіб, також 15 людей травмовано.

“Серед загиблих є сім’я з 12-річною дитиною. У переліку мішеней – житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив… Тобто знову лише цивільні об’єкти, по яким окупанти випустили касетні боєприпаси. Такі дії – чергова терористична атака, котра стала вже звичним інструментом для ворога, і за яку він обов’язково понесе відповідальність”, – сказав голова СБУ, якого цитує пресцентр Служби.

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