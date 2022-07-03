Росіяни вдарили по Слов’янську з РСЗВ: багато вбитих, десятки поранених

Російські війська обстріляли місто Слов’янськ на Донеччині, влада повідомляє про велику кількість вбитих та поранених місцевих жителів.

Обстріл із реактивної артилерії був вчинений після 14-ї години в неділю, 3 липня.

Мер Слов’янська Вадим Лях повідомив у соцмережі: “Масований обстріл Слов’янська з РСЗВ. Наймасштабніший за останній час. Багато вбитих та поранених”.

За його словами, а місті зараз близько 15 пожеж.

Під обстріл потрапив, зокрема, один із міських ринків.

Пізніше речниця Донецької ОВА розповіла, що внаслідок обстрілу російськими військами Слов’янська — як мінімум шість загиблих і 15 поранених.

Також цього дня росіяни завдали удару трьома ракетами по Краматорську – в місті знищений готель, є руйнування на житловому масиві. Читайте також:

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