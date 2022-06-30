Україна закликає держави Каспійського моря змусити Росію припинити удари з цього регіону

Україна закликає держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, щоб змусити РФ дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань. Зокрема Конвенції про правовий статус Каспійського моря.

Про це ввечері в четвер, 30 червня, інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.

“Пункт 2 статті 3 конвенції передбачає “використання Каспійського моря в мирних цілях, перетворення його в зону миру, добросусідства і співробітництва, вирішення усіх питань пов’язаних з Каспійським морем мирними засобами”, – йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що ракетні удари, які завдає Росія по об’єктах цивільної інфраструктури українських міст з регіону Каспію, грубо порушують положення конвенції.

“Закликаємо країни-учасниці конвенції спонукати Росію припинити використання акваторії Каспійського моря для продовження збройної агресії проти України, а також унеможливити подальшу мілітаризацію регіону та втягування його у збройний конфлікт”, – зазначили в міністерстві.

Напередодні в Туркменістані відбувся Шостий каспійський саміт за участю глав Азербайджану, Ірану, Казахстану, Туркменістану та РФ.

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