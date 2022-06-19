У бою загинув гравець вінницької команди з американського футболу Ігор Бойко

Ігор Бойко, гравець «Вінницьких Вовків» – команди, яка виступає в українській Лізі американського футболу, – загинув у бою в Донецькій області, повідомила прес-служба команди.

Іван Бойко загинув 15 червня біля села Оріхове, виконуючи бойове завдання. Він був єдиним сином у сім’ї.

«Від імені нашого клубу, всіх гравців, всього товариства американського футболу України ми висловлюємо своє співчуття батькам та родині Ігоря. Він захищав свободу нашої країни та поклав за неї життя. Нехай наш герой спочиває зі світом у кращому світі, а ворог наш не знає спокою ні на цьому, ні на тому світі», — йдеться у повідомленні «Вінницьких Волків».

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