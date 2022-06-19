“В тобі був відсутній ген страху”. В боях за Україну загинув пластун, мандрівник і відчайдух Артем Димид

Артем Димид

У боях за Україну загинув 27-річний Артем Димид – ветеран АТО, пластун, мандрівник, син знаного греко-католицького священника Михайла Димида та іконописиці Іванки Димид-Крип’якевич, правнук історика Івана Крип’якевича.

Про загибель воїна повідомила мати.

“18 червня, зранку… Накрило мінометним вогнем коло Донецька”, – написала Іванка Димид.

Побратими по “Пласту” розповідають про Артема як активного, безстрашного й життєрадісного відчайдуха, палкого патріота України. У пластовому товаристві Димид мав псевдо “Курка”.

“Артем став до лав Пласту в 7 років, юнакував у курені число 69 імені Богдана Хмельницького. Був курінним, а пізніше став виховником. Був членом 15 куреня УСП Орден Залізної Остроги.

Не було виду спорту, в якому Курка себе не спробував. Його життя було суцільною пригодою: він захоплювався військовим пластуванням, стрибками з парашутом, мандрівництвом”, – йдеться в дописі на сторінці ГО “Пласт Львів”.

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“Про таких, як ти, пишуть книжки, такі, як ти, грають ролі у фільмах про себе. Ти був відчайдухом, шаленцем. В тобі апріорі був відсутній ген страху, він просто не входив у твою базову комплектацію.

Ми провели не одну годину поруч. Скільки разів ми летіли вдвох через Атлантику, гуляли вулицями Торонто чи Ріо. Підіймалися на Кіліманджаро, їли бургери і слухали Жадана.

Історія про твою поїздку на мотику до Іраку – це окремий вид мистецтва. У тобі вирувало життя, ти не згасав і щохвилини летів вперед. Чи то на парашуті, чи на мотоциклі, чи на унікальному пікапі.

Пам’ятаєш, ми завжди біля вогню на ватрах співали «Гей, браття опришки». Ти залишишся таким самим месником, як і вони. А ми про кожній цій пісні згадуватимемо твою постать”, – написав друг загиблого Ромко Колобок.

“Він намагався бути всюди і з усіма. Попри панковість та пожиттєве хуліганство – завжди був із книгою, часом саксофоном, жив всебічно. Про таких кажуть “був вродженим інтелігентом”. Курка був унікалом. Про таких ходять легенди, і більшість із них – таки справжні”, – додає Колобок.

Загалом Артем відвідав понад 50 країн і мав великі мандрівні плани на майбутнє.

Артем Димид – правнук славетного українського історика Івана Крип’якевича та депортованого в Сибір священника Артемія Цегельського. Закінчив факультет історичних наук Українського католицького університету. Його батько, отець Михайло Димид, був першим ректором відновленої 1994 року Львівської Богословської академії, яка у 2002-му була реорганізована в УКУ.

У 2014 році Артем був активним учасником Революції гідності. А щойно почалася російська агресія – вступив добровольцем у батальйон “Азов”.

“На Майдані він ніколи не занепадав духом, допомагав іншим мислити позитивно, – розповідають побратими-пластуни. – Був очевидцем подій 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Весною того ж року, на початку окупації Криму, поїхав на півострів для підсилення проукраїнських сил під прикриттям купівлі мотоцикла.

Після початку бойових дій на Сході України вступив добровольцем в “Азов”. Брав участь в боях в районі Широкого. Пізніше перевівся в спеціальний підрозділ “Гарпун”.

Після повернення з АТО Артем активно займався саморозвитком та подорожами. ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) він жартома охрестив “посттравматичним стресовим розвитком“, адже прагнув розвиватися і вдосконалюватися кожного дня.

“Артемко був незвичайним. Яскравий, активний, ерудований, розумний, патріотичний і завзятий.

Вільний. Безстрашний. Відважний. Для нього світ був великий і відкритий, а перепон не існувало… Ми всі ним неймовірно пишалися”, – пише його рідний дядько по матері, голова ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

Станом на 24 лютого 2022 року Димид перебував у США. Але щойно дізнався про повномасштабне вторгнення військ РФ – одразу повернувся в Україну.

У штатах він купив бронежилет та каску і, щоб не платити за перевезення в літаку, одягнув броню на себе. Здивованій стюардесі сказав, що він з України, і так йому безпечніше.

Вдома зібрав решту спорядження з часів АТО, склав присягу та одразу вирушив на передову.

“Він міг спокійно жити в Європі, наприклад у Бельгії (там народився батько, Михайло Димид – “Н”). Звичайним громадянином ЄС. Але він був Українцем, а його почуття справедливості вело його туди, де він був найбільше потрібним Батьківщині”, – написав товариш Артема, Юрій Юзич.

“Мій брат був людиною, яка дорівнює життю і радості. Він брав від життя все і сам був життям…

Артемко б не хотів, щоб за ним плакали і побивались. Він хотів би, щоб ми згадали його розмовами про те, яким він був, і усміхалися крізь сум”, – наголошує сестра бійця Климентія Димид.

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