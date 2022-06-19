На Харківщині в боях з окупантами загинув командир батальйону “Карпатська Січ” Олег Куцин

На війні з російськими загарбниками у Харківській області загинув командир 49-го окремого стрілецького батальйону “Карпатська Січ” у складі 93 омбр, відомий політик та громадський діяч Олег Куцин.
Як повідомив у неділю, 19 червня, один із лідерів ВО “Свобода” Андрій Іллєнко, їхній 56-річний побратим поліг на Ізюмському напрямку.
“Неймовірно важка втрата. На Ізюмському напрямку загинув командир батальйону “Карпатська Січ” Олег Куцин.
Він створив добровольчий батальйон у 2014 році, а вже на цьому етапі перетворив його в один із найбільш боєздатних підрозділів у складі ЗСУ.
Пам’ятаю його слова, сказані ще в 2014-му: “Ця війна завершиться або в Чопі, або у Владивостоці”.
Олег Іванович був легендою за життя, легендою залишиться назавжди”, – написав Іллєнко.
Олег Іванович Куцин, позивний “Кум”, народився 23 листопада 1965 року в Івано-Франківську.
Був членом політради Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, головою Закарпатської обласної організації партії.
Балотувався в народні депутати. У 2005-2006 роках – перший заступник голови Тячівської районної державної адміністрації на Закарпатті, двічі обирався депутатом Тячівської міськради.
У політиці Куцин – із 1989 року, коли вступив у Народний рух України.
Учасник Революції на граніті. Також був головою Закарпатської облорганізації ВПО “Державна самостійність України”.
На війні – з 2014 року (у складі добровольчої чоти “Карпатська Січ”).
У 2015 році очолив “Легіон Свободи” – комбатантське об’єднання членів ВО “Свобода”, які беруть участь у війні з російськими агресорами.
Залишилися дружина і троє дітей.
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