Home / Війна / На Харківщині в боях з окупантами загинув командир батальйону “Карпатська Січ” Олег Куцин

На Харківщині в боях з окупантами загинув командир батальйону “Карпатська Січ” Олег Куцин

19/06/2022 15:55

На війні з російськими загарбниками у Харківській області загинув командир 49-го окремого стрілецького батальйону “Карпатська Січ” у складі 93 омбр, відомий політик та громадський діяч Олег Куцин.

Як повідомив у неділю, 19 червня, один із лідерів ВО “Свобода” Андрій Іллєнко, їхній 56-річний побратим поліг на Ізюмському напрямку.

“Неймовірно важка втрата. На Ізюмському напрямку загинув командир батальйону “Карпатська Січ” Олег Куцин.

Він створив добровольчий батальйон у 2014 році, а вже на цьому етапі перетворив його в один із найбільш боєздатних підрозділів у складі ЗСУ.

Пам’ятаю його слова, сказані ще в 2014-му: “Ця війна завершиться або в Чопі, або у Владивостоці”.

Олег Іванович був легендою за життя, легендою залишиться назавжди”, – написав Іллєнко.

Олег Іванович Куцин, позивний “Кум”, народився 23 листопада 1965 року в Івано-Франківську.
Був членом політради Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, головою Закарпатської обласної організації партії.
Балотувався в народні депутати. У 2005-2006 роках – перший заступник голови Тячівської районної державної адміністрації на Закарпатті, двічі обирався депутатом Тячівської міськради.
У політиці Куцин – із 1989 року, коли вступив у Народний рух України.
Учасник Революції на граніті. Також був головою Закарпатської облорганізації ВПО “Державна самостійність України”.
На війні – з 2014 року (у складі добровольчої чоти “Карпатська Січ”).
У 2015 році очолив “Легіон Свободи” – комбатантське об’єднання членів ВО “Свобода”, які беруть участь у війні з російськими агресорами.
Залишилися дружина і троє дітей.

Читайте також:
“В тобі був відсутній ген страху”. В боях за Україну загинув пластун, мандрівник і відчайдух Артем Димид

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Верховна Рада заборонила російську музику та книжки з РФ

Верховна Рада проголосувала пакет законопроєктів, які звільнять інформаційний та медійний простір від російських впливів та дадуть поштовх до розвитку українського культурного продукту. Про це повідомив у Фейсбук народний депутат,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse