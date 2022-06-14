Home / Світ / Росія / РФ скорочує поставки газу по “Північному потоку-1” на 40%

РФ скорочує поставки газу по “Північному потоку-1” на 40%

14/06/2022 15:13

Російська компанія “Газпром” заявила, що скорочує поставки природного газу по газопроводу “Північний потік-1” на 40%.

Про це в вівторок, 14 червня, повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

Російська енергетична компанія оголосила сьогодні, що може забезпечити транспортування лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн ​​кубометрів.

За словами росіян, це відбудеться через “невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens”.

“У зв’язку з несвоєчасним поверненням компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів з ремонту, виробленням міжремонтного ресурсу ГПА і виявленими технічними несправностями двигунів (отримано припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності) в цей час на компресорній станції “Портова” може бути використано тільки три газоперекачувальних агрегати”, – повідомила пресслужба “Газпрому”.

Як відомо, “Північний потік-1”, який транспортує газ з Росії до Німеччини, було запущено ще у 2011 році, його пропускна спроможність становить 27 млрд кубометрів на рік.

Читайте також:
У ЄС розробили план із заміщення російського газу, – єврокомісар

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У центрі Києва відкривається виставка “Комунізм = рашизм”

У центрі Києва, на Михайлівській площі, відкривається виставка “Комунізм = рашизм”. Експозицію влаштовує команда Архіву національної пам’яті. Відкриття заплановане на середу, 15 червня, о 17:00. Виставка “Комунізм = рашизм”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse