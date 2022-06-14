РФ скорочує поставки газу по “Північному потоку-1” на 40%

Російська компанія “Газпром” заявила, що скорочує поставки природного газу по газопроводу “Північний потік-1” на 40%.
Про це в вівторок, 14 червня, повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.
Російська енергетична компанія оголосила сьогодні, що може забезпечити транспортування лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів.
За словами росіян, це відбудеться через “невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens”.
“У зв’язку з несвоєчасним поверненням компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів з ремонту, виробленням міжремонтного ресурсу ГПА і виявленими технічними несправностями двигунів (отримано припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності) в цей час на компресорній станції “Портова” може бути використано тільки три газоперекачувальних агрегати”, – повідомила пресслужба “Газпрому”.
Як відомо, “Північний потік-1”, який транспортує газ з Росії до Німеччини, було запущено ще у 2011 році, його пропускна спроможність становить 27 млрд кубометрів на рік.
Читайте також:
У ЄС розробили план із заміщення російського газу, – єврокомісар
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!