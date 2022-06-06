У ЄС розробили план із заміщення російського газу, – єврокомісар

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Комісар Європейського Союзу з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що блок розробив план заміщення російського газу.

Про це в неділю, 5 червня, поінформував сайт Deutsche Welle.

За словами Бретона, Європейський Союз імпортує з Росії 155 мільярдів кубометрів газу на рік. У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 мільярдів кубометрів за рахунок імпорту скрапленого природного газу зі США або Катару, 10 мільярдів через наявні трубопроводи, 25 буде компенсовано прискореним запуском морських вітрових турбін і фотоелектричні панелі.

Відновлення вугільних електростанцій також можливе, додав Бретон.

Він констатував, що президент Росії Володимир Путін використовує газ, щоб розділити Європу.

“Він намагався роз’єднати нас за допомогою своєї вакцини “Спутник”, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою (телекомпанії , – “Н”) Russia Today, а тепер використовує газ, щоб поділити нас”, – наголосив єврокомісар.

Раніше російський концерн “Газпром” зупинив поставки газу до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії.

Формальною причиною стала відмова цих країн платити за російське паливо в рублях. Таку вимогу Кремль висунув після початку російського вторгнення в Україну. Європейський Союз відхилив ці умови.

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