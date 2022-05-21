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РФ перекрила подачу газу до Фінляндії

21/05/2022 13:26

Російська компанія “Газпром” зупинила експорт газу до Фінляндії.

Це сталося о 07:00 за місцевим часом у суботу, 21 травня, передає ВВС.

Фінська державна компанія Gasgrid Finland підтвердила, що постачання газу через пункт входу Іматра було припинено 21 травня.

Відключення сталося через те, що Гельсінкі відмовилися оплачувати поставки в рублях, як того вимагала РФ, а також після оголошення про те, що Фінляндія подала заявку на членство в НАТО.

“Кількість газу, необхідна для фінського газового ринку, імпортується до фінської газової системи через точку входу Balticconnector відповідно до номінацій, зроблених сторонами ринку. Gasgrid Finland спрямовує імпорт газу в Balticconnector, і газова система в цей час знаходиться в балансі”, – йдеться в повідомленні компанії.

У Gasgrid Finland запевнили, що компанія ретельно готувалась до цієї ситуації. За умови, що не буде збоїв у газотранспортній мережі, вони зможуть забезпечити всіх своїх клієнтів газом у найближчі місяці.

Як відомо, Фінляндія імпортувала більшу частину газу з РФ, але на газ припадає менше десятої частини енергоспоживання країни.

26 квітня Росія перекрила подачу газу до Польщі, а 27 квітня – до Болгарії.

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