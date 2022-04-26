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Росія припинила постачання газу до Польщі, – ЗМІ

26/04/2022 21:19

Російська Федерація припинила постачання газу до Польщі. Причиною є відмова платити за нього в рублях.

Про це ввечері в вівторок, 26 квітня, інформує RMF24.

Польська компанія PGNiG заявила, що “Газпром” із 27 квітня припинить постачання газу до Польщі через “недотримання умов оплати”, і є відповідне повідомлення.

У зв’язку з припиненням постачання газу в міністерстві клімату та довкілля Польщі відбувається зустріч команди кризового управління.

“Польща має необхідні запаси газу та джерела постачання, які захищають нашу безпеку – ми були фактично незалежними від Росії протягом багатьох років. Наші сховища заповнені на 76 відсотків. Нестачі газу в польських будинках не буде”, – повідомила міністерка клімату та довкілля Анна Москва.

Причиною припинення поставок газу вочевидь є питання політичного підходу до розрахунків, адже кілька тижнів тому президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким зобов’язує іноземних підрядників “Газпрому” з 1 квітня розраховуватись за російський газ у рублях. Більшість країн ЄС, зокрема Польща, не погодилися на це.

За даними порталу Onet, минулої п’ятниці в Польщі закінчився термін розрахунків за газ у російській валюті.

Польський оператор PGNiG неодноразово повідомляв, що не буде платити в рублях, оскільки контракти цього не передбачають.

Нагадаємо, раніше міністерство внутрішніх справ Польщі ввело санкції щодо півсотні фізичних і юридичних осіб, зокрема проти російських олігархів та “Газпрому”.

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