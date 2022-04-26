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Польща запровадила санкції проти “Газпрому” й олігархів з РФ

26/04/2022 15:05

Міністерство внутрішніх справ Польщі ввело санкції щодо півсотні фізичних і юридичних осіб, зокрема проти російських олігархів та “Газпрому”.

Про це вдень у вівторок, 26 квітня, повідомляє Business Insider.

До списку санкцій потрапили російські бізнесмени Олег Дерипаска, Тетяна Бакальчук, Михаїл Фрідман, Михаїл Гуцерієв, Моше Кантор.

Міністр внутрішніх справ РП Маріуш Камінський наголосив, що до списку також входять такі впливові російські структури, як “Газпром”.

“Там будуть усі структури, які імпортували російське вугілля та вугілля з Донбасу до Польщі. Олігархи, яким належать ці структури. Це такі компанії, як KTK Polska, такі як Suek Polska, які роками імпортують російське вугілля та вугілля з Донбасу”, – сказав урядовець.

Він додав, що санкції також стосуватимуться впливових російських компаній, таких як газова компанія “Новатек” та виробник добрив “ФосАгро”.

Міністр повідомив, що до цього списку увійдуть також структури та олігархи, пов’язані з режимом Олександра Лукашенка. “Представником цього типу компаній у списку санкцій є компанія “Белойл”, яка імпортує дизельне паливо та скраплений газ до Польщі”, – сказав Камінський.

Міністр також назвав компанії “КамАЗ” та “Лабораторія Касперського”.

“Ми застосовуватимемо кілька видів санкцій, насамперед заморожування фінансових активів та майнових ресурсів цих компаній. Додаткове усунення від участі у публічних торгах, а у разі олігархів заборона на в’їзд до нашої країни”, – пояснив Камінський.

Він підкреслив, що “це перший список санкцій, що охоплює найбільш серйозні суб’єкти господарства в нашій країні”.

“Служби ще працюють над розкриттям російських структур у Польщі, оскільки ці структури часто прикриваються різними компаніями, зареєстрованими в податкових гаванях в інших країнах, а фактичними власниками є російські олігархи”, – зазначив глава МВС.

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