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РФ припиняє постачання газу до Болгарії

27/04/2022 10:00

До державної компанії “Булгаргаз” надійшло повідомлення від російського “Газпрому” про зупинення постачання природного газу до Болгарії із 27 квітня.

Про це ввечері в вівторок, 26 квітня, повідомила пресслужба міністерства енергетики Болгарії.

Софія повністю виконала свої зобов’язання та здійснила всі платежі за чинним контрактом своєчасно та суворо відповідно до його положень.

“Після того, як був проведений аналіз із боку державного підприємства “Булгаргаз” і Болгарського енергетичного холдингу, встановлено, що пропозиція російської сторони щодо нової двоетапної процедури оплати не відповідає чинному договору і має значні ризики для болгарської сторони, включно з проведенням оплати без отримання доставки газу з Росії”, – йдеться в повідомленні.

Міненерго, Болгарський енергетичний холдинг, “Булгаргаз” і “Булгартрансгаз” вжили заходів щодо укладення альтернативних договорів на постачання газу та врегулювання ситуації, що склалася.

Наразі в Болгарії жодних обмежувальних заходів щодо споживання не вводиться, зазначили у міністерстві.

Сьогодні із заявою щодо ситуації виступить міністр енергетики Олександр Ніколов.

Місяць тому віцепрем’єр-міністр, міністр фінансів Болгарії Асен Василєв заявив, що його країна не продовжуватиме довгостроковий контракт на купівлю російського газу, який спливає 31 грудня 2022 року. Уряд вважає, що через російську агресію проти України переговорів із “Газпромом” бути не може.

Нагадаємо, напередодні Російська Федерація припинила постачання газу до Польщі. 

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