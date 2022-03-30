У Болгарії депутатка пригрозила уряду і послу США російськими ракетами

Болгарська Спеціалізована прокуратура розпочала перевірку заяви депутатки парламенту від проросійської партії “Відродження” Єлени Гунчевої. Вона погрожувала російськими ракетами прем’єр-міністру Кирилу Петкову та послу США в Софії Герро Мустафі.

Про це ввечері у вівторок, 29 березня, повідомив “Балканський оглядач”.

Депутатка заявила, що Росія має зброю, за допомогою якої вона може точно вразити уряд країни, а також американське посольство, якщо болгарський уряд вирішить направити військову допомогу Україні.

“Не впадайте у відчай, є якась надія – у Росії є високоточна зброя, тому вона може вразити Раду міністрів, якщо Кіро (прем’єр-міністр, – “Н”) просто пошле наші ракети блазню Зеленському. Ми також можемо надіслати їм посилання на координати Мустафи (посла США, – “Н”)”, – написала 18 березня на своїй сторінці у фейсбуці Гунчева.

Пізніше вона видалила пост, але багато людей встигли його поширити.

Сама Гунчева зазначила, що видалила публікацію за наполяганням керівництва “Відродження”.

Прокуратура зараз досліджує заклики Гунчевої щодо порушення статті Кримінального кодексу країни щодо підбурення іноземної держави до війни чи інших ворожих дій проти Болгарії. Це карається позбавленням волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років.

Раніше шість колишніх міністрів оборони Болгарії підписали заяву закликом надіслати зброю на допомогу українській армії.

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