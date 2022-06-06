Лавров скасував візит до Сербії: авіапростір для його літака закрили

Візит міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова до Белграда 6-7 червня скасовано після того, як три сусідні з Сербією країни відмовилися пропустити його літак у свій повітряний простір.
Про це в понеділок, 6 червня, інформує ВВС.
Болгарія відмовилася пропускати літак Лаврова разом із Північною Македонією та Чорногорією — країнами, які, як і Сербія, сподіваються приєднатися до ЄС.
МЗС Росії підтвердило скасування візиту Лаврова.
Коментуючи дії Балканських країн, джерело в російському Міністерстві закордонних справ сказало, що “наша дипломатія ще не опанувала телепортацію“.
Як відомо, після вторгнення Росії в Україну російським літакам заборонили використовувати повітряний простір Європейського Союзу.
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