На Донеччині наші воїни підбили рідкісний броньовик росіян

Пошкоджений російський бронеавтомобіль Урал «Чекан» на Світлодарській дузі. Фото: "Армія Інформ"

В одному із сюжетів російського пропагандистського ресурсу «Федеральное агентство новостей» «засвітився» доволі незвичайний броньовик.

Про це в четвер, 2 червня, пише агентство “Армія Інформ”.

На кадрах, які, за словами так званих «військкорів» зняті на відрізку дороги Миронівський-Світлодарськ, можна помітити пошкоджений і скоріш за все покинутий росіянами бронеавтомобіль «Урал» «Чекан» (інша назва «Щука») з характерним рашистським маркуванням на бортах.

Ці броньовики помічали й раніше, зокрема, їх використовували найманці підтримуваної Кремлем приватної військової компанії «Вагнера» (нині ПВК «Ліга») в локальних конфліктах у Сирії, Лівії, Судані та ЦАР.

«Чекан» збудований на базі вантажного автомобіля «Урал» 432007-0111-31 з колісною формулою 6х6. Він має протикульове та протиосколкове бронювання, а також протимінний захист. На деяких екземплярах можна помітити й невелику башту з кулеметом.

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