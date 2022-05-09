Десантники спалили російський бронеавтомобіль “Тигр” разом з екіпажем

Миколаївські десантники із 79-ї бригади знищили російський бронеавтомобіль “Тигр” разом з екіпажем.
Про це у понеділок, 9 травня, повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“Ось так миколаївські десантники “привітали” російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема знищена чергова бойова броньована машина “Тигр” разом з екіпажем”, – йдеться в повідомленні.
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