Десантники 25-ї бригади спалили “джавеліном” російський танк. ВІДЕО

Скріншот із відео

“На відео зафіксовано, як воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили російський танк з ПТРК “Javelin”. Продовжуємо успішно виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України!” – йдеться в повідомленні.

Відео цієї події в понеділок, 9 травня, поширила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.



〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру!