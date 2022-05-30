Нова посол США Бріджит Брінк почала роботу в Києві

Посол США Бріджит Брінк у Києві, 30 травня 2022

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва.

Посольство Сполучених Штатів підтвердило, що Брінк уже в столиці України. Увечері 30 травня американська дипломатка вручила вірчі грамоти в МЗС.

“Наш першочерговий пріоритет – допомогти Україні захиститися. У цей День пам’яті (30 травня – день, присвячений пам’яті американських військовослужбовців, що загинули у всіх війнах і збройних конфліктах – “Н”) я вшанувала тих, хто загинув, захищаючи свою країну, вручила вірчі грамоти в Міністерстві закордонних справ України та розпочала обговорення того, як ми можемо підтримати Україну”, – ідеться в дописі на сторінці амбасади.

Раніше цього дня на сторінці посольства з’явилася біографія Брінк, де зазначено, що вона прибула 29 травня.

О пів на дев’яту вечора 30 травня Бріджит Брінк написала у твіттері про свій приїзд, додавши фото з Михайлівської площі.

Вона зазначила, що має за честь приєднатися до команди американського посольства в Києві задля підтримки України.

🇺🇸 Honored to join our fantastic team at @USEmbKyiv as we stand with Ukraine. 🇺🇦 Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди @USEmbKyiv заради підтримки України. pic.twitter.com/VrZnKHIq44 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 30, 2022

Нагадаємо, посольство США перед повномасштабним вторгненням військ РФ виїхало спершу до Львова, а далі – до Польщі. Повернулися американці та відновили роботу в Києві 18 травня.

Після відставки Марі Йованович у 2019 році диппредставництво США в Україні не мало повноцінного посла. Затверджену Сенатом Йованович тодішній президент Дональд Трамп усунув, домагаючись розслідування щодо своїх політичних суперників. Цей конфлікт призвів до імпічменту Трампа.

На початку лютого 2022 року Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом в Україні.

Про те, що найближчим часом у Київ повернеться посол США, стало відомо після зустрічі в офісі президента України з державним секретарем США Ентоні Блінкеном 24 квітня.

18 травня Сенат США затвердив Брінк на посаду посла в Україні.

Who is Бріджит Брінк

Бріджит А. Брінк, кар’єрний співробітник вищої дипломатичної служби, досі обіймала посаду посла США в Словацькій Республіці. До цього вона працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США, відповідаючи за питання, пов’язані зі Східною Європою та Кавказом. Вона також була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті (Узбекистан) і Тбілісі (Грузія).

Протягом своєї 25-річної кар’єри Бріджит Брінк зосереджувалася на просуванні політики США в Європі та Азії. Вона була директором з питань Егейського моря та Південного Кавказу в Раді національної безпеки, працювала в Держдепартаменті як заступник директора з питань Південної Європи, спеціальний помічник заступника міністра з політичних питань та офіцер відділу Кіпру. Кар’єру розпочала в Белграді (Сербія).

Бріджит Брінк має ступінь магістра з міжнародних відносин та політичної теорії в Лондонській школі економіки та політології, а також ступінь бакалавра з політичних наук у Kenyon College. Розмовляє російською, вивчила словацьку, сербську, грузинську та французьку мови.

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