Нова посол США Бріджит Брінк почала роботу в Києві

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва.

Посольство Сполучених Штатів підтвердило, що Брінк уже в столиці України. Увечері 30 травня американська дипломатка вручила вірчі грамоти в МЗС.

“Наш першочерговий пріоритет – допомогти Україні захиститися. У цей День пам’яті (30 травня – день, присвячений пам’яті американських військовослужбовців, що загинули у всіх війнах і збройних конфліктах – “Н”) я вшанувала тих, хто загинув, захищаючи свою країну, вручила вірчі грамоти в Міністерстві закордонних справ України та розпочала обговорення того, як ми можемо підтримати Україну”, – ідеться в дописі на сторінці амбасади.

Раніше цього дня на сторінці посольства з’явилася біографія Брінк, де зазначено, що вона прибула 29 травня.

О пів на дев’яту вечора 30 травня Бріджит Брінк написала у твіттері про свій приїзд, додавши фото з Михайлівської площі.

Вона зазначила, що має за честь приєднатися до команди американського посольства в Києві задля підтримки України.

🇺🇸 Honored to join our fantastic team at @USEmbKyiv as we stand with Ukraine.

🇺🇦 Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди @USEmbKyiv заради підтримки України. pic.twitter.com/VrZnKHIq44

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 30, 2022