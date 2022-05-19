Сенат США затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні

Бріджит Брінк

Сенат США у середу ввечері одноголосно затвердив дипломатку Бріджит Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні.

Про це ввечері в середу, 18 травня, поінформувало видання Politico.

Брінк, яка зараз є послом США в Словаччині, у середу перед голосуванням отримала схвалення Комітету Сенату з міжнародних справ.

“Мати там посла у цей критичний час, коли Сполучені Штати продовжують допомагати українському народу… це чудова річ, хороша річ і допоможе просувати справу миру, безпеки та свободи. Я впевнений, що вона буде видатним послом”, – сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер після затвердження Брінк.

Рішення було ухвалене в той же день, коли США офіційно відновили роботу свого посольства в Києві.

Нагадаємо, посольство США перед повномасштабним вторгненням військ РФ виїхало спершу до Львова, а далі – до Польщі.

Після відставки Марі Йованович у 2019 році (ще за часів Трампа) диппредставництво США в Україні не має повноцінного посла.

При цьому на початку лютого 2022 року Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом в Україні.

Про те, що найближчим часом у Київ повернеться посол США, стало відомо після зустрічі в офісі президента України з державним секретарем США Ентоні Блінкеном 24 квітня.

Who is Бріджит Брінк

Бріджит А. Брінк, кар’єрний співробітник вищої дипломатичної служби, зараз обіймає посаду посла США в Словацькій Республіці. До цього вона працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США, відповідаючи за питання, пов’язані зі Східною Європою та Кавказом. Вона також була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті (Узбекистан) і Тбілісі (Грузія).

Протягом своєї 25-річної кар’єри Бріджит Брінк зосереджувалася на просуванні політики США в Європі та Азії. Вона була директором з питань Егейського моря та Південного Кавказу в Раді національної безпеки, працювала в Держдепартаменті як заступник директора з питань Південної Європи, спеціальний помічник заступника міністра з політичних питань та офіцер відділу Кіпру. Кар’єру розпочала в Белграді (Сербія).

Бріджит Брінк має ступінь магістра з міжнародних відносин та політичної теорії в Лондонській школі економіки та політології, а також ступінь бакалавра з політичних наук у Kenyon College. Розмовляє російською, вивчила словацьку, сербську, грузинську та французьку мови.

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