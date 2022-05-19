Home / Світ / Америка / Сенат США затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні

Сенат США затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні

19/05/2022 09:52

Сенат США у середу ввечері одноголосно затвердив дипломатку Бріджит Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні.

Про це ввечері в середу, 18 травня, поінформувало видання Politico.

Брінк, яка зараз є послом США в Словаччині, у середу перед голосуванням отримала схвалення Комітету Сенату з міжнародних справ.

“Мати там посла у цей критичний час, коли Сполучені Штати продовжують допомагати українському народу… це чудова річ, хороша річ і допоможе просувати справу миру, безпеки та свободи. Я впевнений, що вона буде видатним послом”, – сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер після затвердження Брінк.

Рішення було ухвалене в той же день, коли США офіційно відновили роботу свого посольства в Києві.

Нагадаємо, посольство США перед повномасштабним вторгненням військ РФ виїхало спершу до Львова, а далі – до Польщі.

Після відставки Марі Йованович у 2019 році (ще за часів Трампа) диппредставництво США в Україні не має повноцінного посла.

При цьому на початку лютого 2022 року Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом в Україні.

Про те, що найближчим часом у Київ повернеться посол США, стало відомо після зустрічі в офісі президента України з державним секретарем США Ентоні Блінкеном 24 квітня.

Who is Бріджит Брінк

Бріджит А. Брінк, кар’єрний співробітник вищої дипломатичної служби, зараз обіймає посаду посла США в Словацькій Республіці. До цього вона працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США, відповідаючи за питання, пов’язані зі Східною Європою та Кавказом. Вона також була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті (Узбекистан) і Тбілісі (Грузія).

Протягом своєї 25-річної кар’єри Бріджит Брінк зосереджувалася на просуванні політики США в Європі та Азії. Вона була директором з питань Егейського моря та Південного Кавказу в Раді національної безпеки, працювала в Держдепартаменті як заступник директора з питань Південної Європи, спеціальний помічник заступника міністра з політичних питань та офіцер відділу Кіпру. Кар’єру розпочала в Белграді (Сербія).

Бріджит Брінк має ступінь магістра з міжнародних відносин та політичної теорії в Лондонській школі економіки та політології, а також ступінь бакалавра з політичних наук у Kenyon College. Розмовляє російською, вивчила словацьку, сербську, грузинську та французьку мови.

Читайте також:
МЗС назвало три фактори, від яких залежить перемога України у війні

Унікальних переглядів: 8
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Сенат США затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні

Сенат США у середу ввечері одноголосно затвердив дипломатку Бріджит Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні. Про це ввечері в середу, 18 травня, поінформувало видання Politico. Брінк, яка...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse