Посольство США у Києві відновило роботу

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Посольство Сполучених Штатів в Україні офіційно відновило повноцінну роботу в Києві.

Про це в середу, 18 травня, інформує “Європейська правда”.

Сьогодні на території посольства відбулося підняття прапору США.

Нагадаємо, 26 квітня американські дипломати повернулися в Україну з Польщі вперше після вторгнення Росії, але працювали у Львові.

8 травня посольство США заявило про повернення до Києва тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів.

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