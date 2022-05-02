МЗС назвало три фактори, від яких залежить перемога України у війні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ключові фактори, від яких залежить перемога України у війні – санкції, допомога зброєю та наближення до членства у Європейському Союзі.
Про це він сказав на спільній пресконференції з данським колегою Єппе Кофодом у Києві вдень у понеділок, 2 травня, передає “Європейська правда”.
“Є три питання, від яких залежить перемога у цій війні – це санкції, зброя і перспектива членства України в Європейському Союзі”, – заявив Кулеба.
Він зазначив, що у санкціях проти Росії “не має бути жодних табу”, та подякував Данії за те, що країна поділяє цю позицію, а також за те, що Копенгаген робить “усе що в його силах” у питанні надання зброї, як на двосторонньому рівні, так і підтримуючи колективні рішення.
Глава МЗС окремо акцентував на питанні майбутнього членства у ЄС, зауваживши, що рішення Європи надавати або не надавати Україні перспективу членства буде важливим сигналом для Кремля.
“Ця війна проти України і всієї Європи триватиме доти, поки Путін вважатиме, що Україну залишили на роздоріжжі. І саме тому ЄС має продовжити курс, який взяв після 24 лютого, і максимально сприяти євроінтеграції України. Найближче рішення яке ми очікуємо – надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Питання членства України в ЄС – це буквально питання війни та миру у Європі”, – наголосив глава український дипломат.
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