Тероборона в зоні бойових дій отримує важке озброєння та воює разом із ЗСУ

Про це на брифінгу “Поточна ситуація на фронті” у вівторок, 17 травня, заявив начальник штабу Територіальної оборони ЗСУ бригадний генерал Сергій Собко.
“У зоні бойових дій підрозділи і частини територіальної оборони завжди діють у складі створених угруповань військ під єдиним керівництвом. Що стосується оснащення, то всі 100 відсотків бійців тероборони, які залучені до бойових дій, мають всі засоби захисту — шоломи, бронежилети, засоби для надання медичної допомоги як особисто, так і своїм побратимам”, – сказав начальник штабу Територіальної оборони, якого цитує “Укрінформ”.
Він пояснив особливості забезпечення тероборони озброєнням.
“По своїй суті підрозділ ТрО є легкою піхотою. У бойових умовах для відповідних завдань здійснюється забезпечення важким позаштатним озброєнням: важкі кулемети, протитанкові комплекси, гранатомети, міномети, переносні зенітно-ракетні комплекси. Підкреслю, що закордонне військове оснащення також йде і у підрозділи ТрО”, – сказав Собко.
За його словами, підготовка сил тероборони здійснюється до прибуття підрозділу чи частини в район виконання бойових завдань.
“Бувають випадки, коли назване озброєння надходить безпосередньо в район виконання бойових дій. Тоді ми змушені виконувати допідготовку бійців безпосередньо там, в тилових смугах”, – зазначив Собко.
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