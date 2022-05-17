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Тероборона в зоні бойових дій отримує важке озброєння та воює разом із ЗСУ

17/05/2022 19:03
Бійці Територіальної оборони, які залучені до бойових дій, стовідсотково мають всі засоби захисту, а також забезпечуються важким озброєнням для виконання бойових завдань.

Про це на брифінгу “Поточна ситуація на фронті” у вівторок, 17 травня, заявив начальник штабу Територіальної оборони ЗСУ бригадний генерал Сергій Собко.

“У зоні бойових дій підрозділи і частини територіальної оборони завжди діють у складі створених угруповань військ під єдиним керівництвом. Що стосується оснащення, то всі 100 відсотків бійців тероборони, які залучені до бойових дій, мають всі засоби захисту — шоломи, бронежилети, засоби для надання медичної допомоги як особисто, так і своїм побратимам”, – сказав начальник штабу Територіальної оборони, якого цитує “Укрінформ”.

Він пояснив особливості забезпечення тероборони озброєнням.

“По своїй суті підрозділ ТрО є легкою піхотою. У бойових умовах для відповідних завдань здійснюється забезпечення важким позаштатним озброєнням: важкі кулемети, протитанкові комплекси, гранатомети, міномети, переносні зенітно-ракетні комплекси. Підкреслю, що закордонне військове оснащення також йде і у підрозділи ТрО”, – сказав Собко.

За його словами, підготовка сил тероборони здійснюється до прибуття підрозділу чи частини в район виконання бойових завдань.

“Бувають випадки, коли назване озброєння надходить безпосередньо в район виконання бойових дій. Тоді ми змушені виконувати допідготовку бійців безпосередньо там, в тилових смугах”, – зазначив Собко.

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