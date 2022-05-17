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Сили ТрО налічують 110 тисяч осіб, також є 700 ДФТГ, – Собко

17/05/2022 18:49

Чисельність Сил тероборони ЗС України становить приблизно 110 тисяч військовослужбовців. Паралельно сформовано більше 700 добровольчих формувань тергромад, які не входять до ТрО ЗСУ.

Про це розповів під час брифінгу у вівторок, 17 травня, начальник штабу — заступник командувача Сил ТрО ЗСУ бригадний генерал Сергій Собко.

“Зараз чисельність нашого виду Збройних сил України становить близько 110 000 осіб. Окрім того, станом на сьогодні уже створено понад 700 добровольчих формувань територіальних громад, які є невід’ємною складовою тероборони України”, – сказав Собко.

“У цілому, ця цифра буде триматися. Однак, у залежності від ситуації, що буде складатися, можливе прийняття рішення про формування додаткових військових частин”, – додав начштабу.

Як інформувала “Новинарня“, 15 травня президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил ТрО – зняв Юрія Галушкіна і призначив Ігоря Танцюру. Начальник штабу – заступник командувача Сергій Собко зберіг свою посаду.

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