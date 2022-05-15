Подальший перебіг війни залежить від країн Заходу – чи нададуть Україні важкі РСЗВ, – Бєлєсков

Реактивна система залпового вогню М142 HIMARS. Фото: U.S. Department of Defense

Після невдалого наступу російські війська всіх напрямках можуть перейти до оборони захоплених рубежів. І те, чи ЗС України зможуть розбити цю оборону та звільнити окуповані території України, залежатиме від політичного рішення наших західних партнерів: чи нададуть нам важку артилерію й РСЗВ.

Як передає “Новинарня“, таку думку висловив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, військовий експерт Микола Бєлєсков у своєму телеграм-каналі.

“Яка буде ситуація найближчим часом на фронтах, залежить від низки факторів, які, до того ж, далеко не завжди визначаються нами”, – зауважив експерт.

Бєлєсков виділив ці фактори:

1. Із якими силами Московія завершить велику битву за схід України.

Є велика ймовірність, що сили Московії після провалу наступу перейдуть до оборони на всіх напрямках. І тут питання, чи вистачить у них сил, щоб займати оборону на відповідних рубежах, чи доведеться для вирівнювання фронту відходити.

Окремо – питання того, що інженерні війська ЗС РФ можуть на відповідних рубежах створити лінії оборони, і це ускладнить ЗСУ завдання щодо прориву оборони.

2. Матеріально-технічна допомога Заходу.

В умовах вичерпання запасів озброєння, втрат і зношення техніки на озброєнні в ЗСУ постачання західного важкого озброєння плюс достатнього боєкомплекту стає ключовим у питанні організації як оборони, так і наступу. І тут ми повністю залежимо від волі партнерів – від того, як партнери бачать перспективи врегулювання. Бо одна справа – це робити ставку на повне знищення угруповання РФ, а інша – це робити ставку лише на ослаблення сил РФ, щоб підвести сторони до переговорів. З цього питання єдності на заході немає, навіть в уряді США існують різні думки.

“Маркером, що США зробили ставку на повне або часткове знищення угруповання сил Московії, яке воює проти України, буде згода на передачу [Україні американських ракетних систем залпового вогню] М270 чи М142 у достатній кількості плюс боєкомплект, щоб працювати і як РСЗВ, і ОТРК (оперативно-тактичний ракетний комплекс – “Н”)” – написав Бєлєсков.

“Є іще, правда, варіант що нам дадуть достатньо гаубиць, засобів мобільності плюс сухопутної ППО, щоб наступальні операції проводити за класикою Другої світової війни послідовно – прорив тактичної глибини оборони, розвиток прориву мобільними силами для ізоляції району наступальної операції, оточення/знищення основних сил противника.

Але із М142 чи М270 можна було б одночасно, а не послідовно вирішувати завдання по ізоляції району проведення операції за канонами доктрини AirLand Battle/FOFA 1980-х”, – додав експерт.

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