Окупанти зосередили в Чорному морі до пів сотні ракет “Калібр”, – МОУ

Ілюстративне фото

Росія збільшила удвічі кількість носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр” в акваторії Чорного моря. Станом на 9 травня, їхній сумарний залп становить до 50 ракет.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

“В акваторії Чорного моря станом на зараз перебуває сім носіїв КРМБ типу “Калібр” із сумарним залпом до 50 ракет”, – сказав він.

Мотузяник зазначив, що кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання “з ізоляції району ведення бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку”.

Читайте також:

“Гей-гей, розвеселимо!”: тепер на Зміїний вчинили наліт винищувачі Су-27 ПС ЗСУ. ВІДЕО