Знищення росіянами музею Сковороди – свідома ідеологічна акція, – міністр

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі всеукраїнського телемарафону 7 травня заявив, що обстріл та знищення росіянами музею Григорія Сковороди на Харківщині є “свідомою ідеологічною акцією”.

За словами глави Мінкульту, село Сковородинівка знаходиться віддалено від інших сіл та об’єктів інфраструктури, оточене полями. Тому “немає сумнівів, що били спеціально по музею Сковороди”.

“Він (Сковорода) сам колись казав: “Не братайтеся з тими, хто зло ховає”. Це свідчення того, що це, ймовірно, свідома ідеологічна акція. Вони ж Сковороду називали ледь не першим російським філософом. Там неподалік знаходиться і могила Сковороди”, – зазначив міністр.

Ткаченко відзначив, що саме цього року вшановують 300 років з дня народження Григорія Сковороди. Місцева профільна комісія провела чергове засідання щодо заходів вшанування пам’яті українського філософа у дні, коли почалася повномасштабна війна.

“Вони фактично били в саме серце українського філософа. І били в рік 300-річчя. В Сковородинівці планувалися серйозні реставраційні роботи. А тепер доведеться у будівлі, де проводив останні роки Сковорода, фіксувати склад злочину. Ми обов’язково будемо це робити з міжнародними фахівцями”, – запевнив Ткаченко, додавши, що МКІП буде звертатися до міжнародної спільноти та ЮНЕСКО.

“Це практично свідоме влучання в те, проти чого начебто воює Путін – проти української ідентичності. Ще у Сковороди є слова: “Без свободи не міг я лишитися”. Це так само [влучання] у нашу свободу. Свободу самовизначення, проти якої ведуть війну російські війська”, – заявив Олександр Ткаченко.

Як інформувала “Новинарня“, в ніч із 6-го на 7 травня російська армія прямим влучанням снаряда чи ракети вразила музей видатного українського філософа і поета Григорія Сковороди в селі Сковородинівка Богодухівського району. Експонати були завчасно вивезені, але згоріло головне – будинок XVIII ст., у якому доживав віку Сковорода.

Читайте також:

“Незламну шафку” та півника з Бородянки передали в Музей Майдану