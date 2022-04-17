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“Незламну шафку” та півника з Бородянки передали в Музей Майдану

17/04/2022 14:45

Кухонну шафку з напівзруйнованого російськими бомбами будинку в Бородянці, яка стала символом стійкості українського народу, після перемоги можна буде побачити в музейній експозиції.

І шафку, й знаменитого вже тепер керамічного півника, який на ній стояв, передано в Музей Майдану, повідомляє пресслужба музею.

“Проведено культурну “спецоперацію” з музеєфікації легендарної кухонної шафи та збереження всього її вмісту.

Відсьогодні вона перебуває у фондах Національного музею Революції гідності. Разом із шафою передано декоративного керамічного півника, який вистояв під час вибуху рашистської авіабомби”, – зазначається в повідомленні.

Фото: Музей Майдану

Шафка вціліла з усім, що в ній було: порцеляновим посудом, скляними віконцями дверцят, баночками для спецій, традиційними сувенірами. І, звісно, декоративною посудиною для напоїв у вигляді півника, який завдяки своїй витривалості тепер також став одним із символів нашої майбутньої перемоги.

До речі, як з’ясувалося, авторство півника належить видатним майстрам художньої кераміки з Василькова Валерію та Надії Протор’євим (раніше помилково повідомлялося, що півника створив інший відомий майстер Васильківського майолікового заводу Прокіп Бідасюк).

Фото: Музей Майдану

Позаяк будівля, на стіні якої втрималася легендарна шафка, перебуває в аварійному стані й стіна ось-ось може повністю завалитися, постала необхідність врятувати і зберегти цей унікальний символ.

Тож 14 квітня з дозволу власниці квартири Надії Сватко шафку дбайливо демонтували фахівці.

“Важливим було зберегти кожну деталь, аж до шурупів, на які шафка кріпилась до стіни.

Навколишня місцевість, руїни будівель і сама стіна із шафкою були задокументовані компанією DroneUA за допомогою дрона для створення 3-D моделі, здійснено фото- і відеозйомку, зафіксовано розміщення кожної деталі, що в майбутньому дозволить відтворити розташування і середовище з максимальною точністю”, – наголосили в Музеї Майдану.

Фото: Музей Майдану

Окрім того, представники музею та Довженко-центру детально обфотографували “оточення” шафки та стіни, зібрали предмети та усні свідчення мешканців прилеглих будинків.

Фото: Музей Майдану

Що ж до власниці шафки та півника Надії Сватко, то її історію розповіли в сюжеті Єдиного телемарафону. Жінці вдалося вчасно виїхати з охопленої війною Бородянки на захід України. У будинку, на який російські загарбники невдовзі скинули дві авіабомби, вона прожила з 1985 року.

Знамениту шафку прибив до стіни молодший син пані Надії. На жаль, два роки тому він помер. Старший син жінки пішов із життя ще раніше, а чоловік загинув під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у 1986-му…

Надія Сватко. Скріншот з відео

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Україна

“Незламну шафку” та півника з Бородянки передали в Музей Майдану

Кухонну шафку з напівзруйнованого російськими бомбами будинку в Бородянці, яка стала символом стійкості українського народу, після перемоги можна буде побачити в музейній експозиції. І шафку, й знаменитого вже тепер...

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