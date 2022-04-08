Home / Війна / “Усі ми зараз – кухонна шафка”: Історія фото, яке стало символом стійкості українців у війні проти РФ

“Усі ми зараз – кухонна шафка”: Історія фото, яке стало символом стійкості українців у війні проти РФ

08/04/2022 21:19

Фото “незламної” шафки з Бородянки, яка разом із посудом (!) вціліла на стіні майже зруйнованого російськими бомбами будинку, облетіло соцмережі й стало символом стійкості українців у цій кривавій війні.

“Тримаймося, як ця шафка”.
“Коли одна українська шафка міцніша за другу армію світу”.
“Ти як? Тримаюсь!”

Такі підписи стали супроводжувати спершу саму фотографію, а потім і натхненні її образом малюнки ілюстраторів, зокрема Дмитра Коваленка та відомого художника Олександра Грехова.

Вразив користувачів соцмереж і майоліковий півник, який також цілісінький стоїть на шафці, що міцно тримається стіни. Як повідомила на сторінці “Майоліка Василькова” журналістка й дослідниця української кераміки Наталія Дегтяренко, ця керамічна фігурка – “Півень” Прокопа Бідасюка. За зразком цього визначного майстра ХХ століття Васильківський майоліковий завод виготовляв таких півників багато років…

А ще тепер сотні українців мріють розшукати майстра, який встановлював цю незнищенну шафку на чиїсь кухні. Мовляв, після Перемоги до нього черга стоятиме – так міцно прибив!

І, звісно, кожен, хто захоплюється стійкою шафкою, дуже сподівається на те, що її власники, чиє житло вщент знищили росіяни, вижили і вціліли…

Ілюстрація: Діма Коваленко

Про те, як з’явилася ця красномовна світлина, розповідає сайт “Суспільне Новини“, на якому працює авторка фото Єлизавета Серватинська.

Знамениту вже світлину фотокореспондентка зробила 6 квітня, коли відвідувала звільнену від окупантів Бородянку.

За словами Єлизавети, після поїздки у звільнені Бучу та Ірпінь їй здавалося, що гірше може бути тільки в Маріуполі. Але виявилося, що не тільки.

“Зараз Бородянка – найбільш зруйноване місто на Київщині. Уявіть собі звичайний дев’ятиповерховий будинок, зруйнований від 9-го до 1-го поверху. 45 квартир просто знищено. Це 45 сімей, які жили там. І це – лише під’їзд одного будинку”, – розповідає журналістка.

А ще місцеві кажуть, що в перші дні після обстрілу, який зруйнував стільки помешкань, вони чули під завалами голоси. Хтось і досі має надію, що під тоннами бетону лишилися живі люди…

“На в’їзді в місто є два будинки, завали яких досі не розібрали. В одному з них на 3-му поверсі висіла ця шафка. Я одразу подумала: як це можливо? Поличка втрималась, хоча весь будинок обвалився. Нам треба брати з неї приклад. І сфотографувала”, — прокоментувала своє фото Єлизавета Серватинська.

Фото: Єлизавета Серватинська

Фоторепортаж Єлизавети Серватинської про зруйновану Бородянку – тут.

Читайте також:
На Київщині найгірша ситуація з жертвами спостерігається в Бородянці, – Венедіктова

У Бородянці під завалами знайшли вже 26 загиблих. ФОТО

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 44 – 08.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 3

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse