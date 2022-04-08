Фото: Єлизавета Серватинська

Фото “незламної” шафки з Бородянки, яка разом із посудом (!) вціліла на стіні майже зруйнованого російськими бомбами будинку, облетіло соцмережі й стало символом стійкості українців у цій кривавій війні.

“Тримаймося, як ця шафка”.

“Коли одна українська шафка міцніша за другу армію світу”.

“Ти як? Тримаюсь!”

Такі підписи стали супроводжувати спершу саму фотографію, а потім і натхненні її образом малюнки ілюстраторів, зокрема Дмитра Коваленка та відомого художника Олександра Грехова.

Вразив користувачів соцмереж і майоліковий півник, який також цілісінький стоїть на шафці, що міцно тримається стіни. Як повідомила на сторінці “Майоліка Василькова” журналістка й дослідниця української кераміки Наталія Дегтяренко, ця керамічна фігурка – “Півень” Прокопа Бідасюка. За зразком цього визначного майстра ХХ століття Васильківський майоліковий завод виготовляв таких півників багато років…

А ще тепер сотні українців мріють розшукати майстра, який встановлював цю незнищенну шафку на чиїсь кухні. Мовляв, після Перемоги до нього черга стоятиме – так міцно прибив!

І, звісно, кожен, хто захоплюється стійкою шафкою, дуже сподівається на те, що її власники, чиє житло вщент знищили росіяни, вижили і вціліли…

Про те, як з’явилася ця красномовна світлина, розповідає сайт “Суспільне Новини“, на якому працює авторка фото Єлизавета Серватинська.

Знамениту вже світлину фотокореспондентка зробила 6 квітня, коли відвідувала звільнену від окупантів Бородянку.

За словами Єлизавети, після поїздки у звільнені Бучу та Ірпінь їй здавалося, що гірше може бути тільки в Маріуполі. Але виявилося, що не тільки.

“Зараз Бородянка – найбільш зруйноване місто на Київщині. Уявіть собі звичайний дев’ятиповерховий будинок, зруйнований від 9-го до 1-го поверху. 45 квартир просто знищено. Це 45 сімей, які жили там. І це – лише під’їзд одного будинку”, – розповідає журналістка.

А ще місцеві кажуть, що в перші дні після обстрілу, який зруйнував стільки помешкань, вони чули під завалами голоси. Хтось і досі має надію, що під тоннами бетону лишилися живі люди…

“На в’їзді в місто є два будинки, завали яких досі не розібрали. В одному з них на 3-му поверсі висіла ця шафка. Я одразу подумала: як це можливо? Поличка втрималась, хоча весь будинок обвалився. Нам треба брати з неї приклад. І сфотографувала”, — прокоментувала своє фото Єлизавета Серватинська.

Фоторепортаж Єлизавети Серватинської про зруйновану Бородянку – тут.

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