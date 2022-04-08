У Бородянці під завалами знайшли вже 26 загиблих. ФОТО

Наслідки російських атак у Бородянці Київської області. Фото: пресслужба ОГП

У Бородянці Київської області з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 загиблих.

Про це ввечері в четвер, 7 квітня, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

” (…) розібрали (руїни, – “Н”) двох великих будинків – знайшли 26 тіл загиблих.

Бородянка є показовим прикладом. Там не було жодних військових, жодних військової інфраструктури, але орки, коли 26-27 лютого зайшли танками, в них кинули чи гранату, чи коктейль Молотова. Вони злякалися місцевих жителів, викликали авіацію, яка пролетіла цю (центральну, – “Н”) вулицю – і просто знищувала все”, – сказала вона.

Генпрокурорка повідомила, що у правоохоронців є факти сексуальних злочинів, катувань у цьому населеному пункті.

За словами Венедіктової, Бородянка – найбільш зруйноване місто Київщини.

“По ній гатили некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, “Ураганами” і “Смерчами”.

Докази воєнних злочинів РФ тут на кожному кроці: під аптекою зоборонена касетна бомба, обабіч дороги – спалена транспортна заряджаюча машина “Смерчу”, а під нею ракета, яка летить до 90 кілометрів і несе смерті і руїни.

Скільки тут буде жертв наразі важко передбачити. Тільки з-під завалів двох розбомблених багатоквартирних будинків дістали 26 тіл.

Авіаудари по житловій інфраструктурі ворог підступно завдавав ввечері, коли вдома було максимум людей. Ціллю було виключно цивільне населення, тут немає жодного військового об’єкту”, – наголосила посадовиця.

“Внаслідок звірячих обстрілів армії оркостану під завалами знищених будинків у Бородянці опинилися чимало людей. Нелюди не підпускали українських рятувальників розбирати завали, фактично прирікши людей на смерть в муках – без води, їжі, на холоді та в пітьмі. Щодо звірств у Бучі росіяни брешуть, що тіла мертвих людей “розкидала українська армія” вже після їх відступу. В Бородянці теж ми закопали тіла після бомбардувань?”, – написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в телеграмі.

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