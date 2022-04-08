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У Бородянці під завалами знайшли вже 26 загиблих. ФОТО

08/04/2022 09:39

У Бородянці Київської області з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 загиблих.

Про це ввечері в четвер, 7 квітня, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

” (…) розібрали (руїни, – “Н”) двох великих будинків – знайшли 26 тіл загиблих.

Бородянка є показовим прикладом. Там не було жодних військових, жодних військової інфраструктури, але орки, коли 26-27 лютого зайшли танками, в них кинули чи гранату, чи коктейль Молотова. Вони злякалися місцевих жителів, викликали авіацію, яка пролетіла цю (центральну, – “Н”) вулицю – і просто знищувала все”, – сказала вона.

Генпрокурорка повідомила, що у правоохоронців є факти сексуальних злочинів, катувань у цьому населеному пункті.

За словами Венедіктової, Бородянка – найбільш зруйноване місто Київщини.

“По ній гатили некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, “Ураганами” і “Смерчами”.

Докази воєнних злочинів РФ тут на кожному кроці: під аптекою зоборонена касетна бомба, обабіч дороги – спалена транспортна заряджаюча машина “Смерчу”, а під нею ракета, яка летить до 90 кілометрів і несе смерті і руїни.

Скільки тут буде жертв наразі важко передбачити. Тільки з-під завалів двох розбомблених багатоквартирних будинків дістали 26 тіл.

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Авіаудари по житловій інфраструктурі ворог підступно завдавав ввечері, коли вдома було максимум людей. Ціллю було виключно цивільне населення, тут немає жодного військового об’єкту”, – наголосила посадовиця.

“Внаслідок звірячих обстрілів армії оркостану під завалами знищених будинків у Бородянці опинилися чимало людей. Нелюди не підпускали українських рятувальників розбирати завали, фактично прирікши людей на смерть в муках – без води, їжі, на холоді та в пітьмі. Щодо звірств у Бучі росіяни брешуть, що тіла мертвих людей “розкидала українська армія” вже після їх відступу. В Бородянці теж ми закопали тіла після бомбардувань?”, – написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в телеграмі.

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Україна

У Бородянці під завалами знайшли вже 26 загиблих. ФОТО

У Бородянці Київської області з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 загиблих. Про це ввечері в четвер, 7 квітня, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова. ” (…) розібрали (руїни, –...

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