На Київщині найгірша ситуація з жертвами спостерігається в Бородянці, – Венедіктова

Житомирська траса. Військовий злочин російських окупантів проти мирного населення

Найгірша ситуація з жертвами російських військових злочинів на Київщині спостерігається в Бородянці.

Про це генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила в ефірі телеканалів у понеділок, 4 квітня.

“Можемо предметно говорити про Київську область, оскільки вчора ми отримали доступ до неї… Насправді за людськими жертвами найгірша ситуація в Бородянці. Я думаю, що ми ще окремо будемо говорити про Бордянку. Там є про що говорити”, – сказала вона під час телемарафону.

Бородянка Бучанського району була захоплена росіянами з перших днів війни. Ворог рівняв її з землею, завдаючи ударів з різномантного озброєння. 1 квітня вона була звільнена від загарбників.

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