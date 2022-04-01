ЗСУ вибили росіян з Бородянки на Київщині

Підрозділи Збройних сил України звільнили місто Бородянку в Бучанському районі Київської області.
Про це в п’ятницю, 1 квітня, передає новинна агенція Міністерства оборони України “АрміяInform”.
Додаткові деталі поки не повідомляють.
#Borodyanka, #Bucha district of #Kyiv region under 🇺🇦 control.#StopRussia #UkraineWillWin #UAarmy pic.twitter.com/VQo1QTZ1lJ
— ArmyInform (@armyinformcomua) April 1, 2022
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