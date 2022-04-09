“Півник – символ перемоги”: як проста перехожа в Києві завдяки випадковості подарувала Зеленському і Джонсону символічні сувеніри

Коли прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон із президентом України Володимиром Зеленським гуляли центром Києва, до них підійшла дівчина і подарувала двох керамічних півників авторства Прокопа Бідасюка.
Саме такий півник стояв на тепер уже легендарній кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в Бородянці.
Сцена з даруванням півнів увійшла до відеорепортажу пресслужби президента (3:19).
Як виявилося, дарувальницею була Лєра Полянскова із Харкова. Її зустріч із главами Британії та України – випадкова, а сувенірні півні, що стали “символом перемоги”, призначалися іншим друзям.
Про це Полянскова ввечері написала у фейсбуці:
“…Те, що Півник – один із головних символів перемоги, стало зрозуміло з перших фото. Тому, коли постало питання про подарунок для дорогих польських друзів, я почала шукати Півників. І сьогодні разом із Данилом Сябром ми поїхали їх забирати. Далі була серія дивних тимчасових збігів, пропущених поворотів.
У результаті ми опинилися на вулиці Лютеранській й побачили Зеленського, що гуляє, і Джонсона. Пофотографували їх здалеку (для фактажу), і Даня повіз мене додому.
І вже майже перед будинком я зрозуміла, як затикала, і що не зробила… На це Даня сказав: якщо хочеш, поїдемо і спробуємо подарувати.
Звичайно, на Лютеранській делегації вже не було. Але нам дали напрямок — Алея Героїв Небесної Сотні. І там у нас все вийшло!”
“Діалог з одним зі співробітників охорони:
– Я розумію, що виглядаю стрьомно…
– Розумієте… – інтонація недовіри в голосі.
І так:
– Все буде Україна!”
“Це якесь диво просто!” – пишуть у коментарях користувачі фейсбуку.
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