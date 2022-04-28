Парламент Канади визнав геноцидом воєнні злочини РФ в Україні

Палата громад парламенту Канади визнала злочини РФ в Україні геноцидом.

Про це у четвер, 28 квітня, повідомляє агентство Reuters.

У заяві Палати громад Канади зазначено, що воєнні злочини з боку Росії включають масові звірства, систематичні випадки умисного вбивства українських цивільних, осквернення трупів, примусову депортацію українських дітей, катування, фізичне та психологічне травмування, зґвалтування.

Постанову внесла депутатка Гізер Макферсон.

“Зважаючи на значну кількість явних свідчень систематичних і численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених проти українців збройними силами РФ за вказівкою президента Володимира Путіна та членів російського парламенту… Палата громад Канади визнає, що РФ чинить геноцид проти народу України”, – цитує постанову “Укрінформ”.

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