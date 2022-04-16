Суд арештував Медведчука без права застави

Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід проросійському політику Віктору Медведчуку, який намагався втекти з України – тепер він утримуватиметься під вартою без можливості сплатити заставу.
Про таке рішення суду, прийняте в режимі відеоконференції, повідомила пресслужба установи в суботу, 16 квітня.
“Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене генеральним прокурором, та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – сказано в повідомленні.
За даними клопотання, Медведчуку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб), ч.1 ст.111 (держзрада) та ч.1 ст.258-3 (участь або сприяння терористичній організації) КК України.
У львівському суді нагадали, що 10 січня 2022 року Печерським районним судом міста Києва до підозрюваного Медведчука було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишення свого житла в Києві цілодобово. Однак 26 лютого його за вказаною адресою не виявили.
“У зв’язку з тим, що місце знаходження підозрюваного Медведчука В.В. було невідоме, 02.03.2022 органом досудового розслідування його було оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук.
Окрім того, за наслідками розгляду клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, що погоджене Генеральним прокурором Венедіктовою І.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст.193 КПК України слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова 18.03.2022 року до Медведчука Віктора Володимировича, 07 серпня 1954 року народження, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 та ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави (заочно)”, – сказано в повідомленні суду.
“”За клопотанням сторін кримінального провадження, з метою забезпечення безпеки учасників провадження, в тому числі підозрюваного, про що ним було подано заяву, розгляд даного клопотання здійснено слідчим суддею в порядку положень ст.336 КПК України у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення.
На вказану ухвалу суду підозрюваний та захисник вправі подати апеляційну скаргу”, – зазначили в суді.
Віктор Медведчук – кум Путіна, великий бізнесмен, народний депутат України, лідер проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя”, діяльність якої під час воєнного часу зупинена.
У лютому 2021 року РНБО запровадила санкції до Медведчука і Марченко за фінансування тероризму.
13 травня 2021 року Печерський районний суд міста Києва вперше обрав запобіжний захід Медведчуку: цілодобовий домашній арешт.
Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації)).
У листопаді 2021 року журналісти-розслідувачі зафіксували, як Медведчук під санкціями продовжив реконструювати свій маєток у Пущі-Водиці.
21 лютого 2022 року, за кілька днів до великого наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого.
27 лютого в МВС підтвердили, що Віктор Медведчук утік у невідомому напрямку.
У середині березня повідомляли, що спецгрупа СБУ шукає Медведчука по всій Україні.
18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука.
26 березня СБУ провела обшук у соратника Медведчука Михайла Погребинського. У нього знайшли сфальсифіковані опитування про те, що президента РФ Путіна нібито підтримують 46% українців (однією з підстав повномасштабного нападу Росії на Україну називають переконання Путіна, нібито тут більшість населення позитивно зустріне “скинення нацистів” та прихід проросійської влади).
За кілька днів Погребинського бачили в Будапешті, звідки він прямував, імовірно, в Гамбург.
12 квітня Медведчука затримала СБУ. Як виявилося, він перебував в орендованому маєтку в Києві і за сприяння охоронців та ФСБ Росії планував в однострої українського військового виїхати до Придністров’я.
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