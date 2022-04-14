Суд арештував ще 154 об’єкти майна сім’ї Медведчука, – ДБР

Суд арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї підозрюваного в держзраді народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Про це вранці в четвер, 14 квітня, інформує пресслужба ДБР.

Рішення виніс напередодні Личаківський районний суд міста Львова.

Серед арештованого – 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.

Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина Оксана Марченко.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Іван Баканов розповів деталі спецоперації із затримання Медведчука, яке відбулося 12 квітня.

ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. Але Служба безпеки України затримала втікача по дорозі – на виїзді з Київської області.

Обставини

Віктор Медведчук – кум Путіна, великий бізнесмен, народний депутат України, лідер проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя”, діяльність якої під час воєнного часу зупинена.

За часів президента Порошенка він також брав участь у роботі гуманітарної підгрупи ТКГ з питань Донбасу.

Медведчука і його ГО “Український вибір” віддавна вважали провідниками політики Кремля в Україні.

У лютому 2021 року РНБО запровадила санкції до Медведчука і Марченко за фінансування тероризму.

13 травня 2021 року Печерський районний суд міста Києва вперше обрав запобіжний захід Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді: цілодобовий домашній арешт.

Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації)).

За версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

У листопаді 2021 року журналісти-розслідувачі зафіксували, як Медведчук під санкціями продовжив реконструювати свій маєток у Пущі-Водиці.

21 лютого 2022 року, за кілька днів до великого наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого.

27 лютого в МВС підтвердили, що Віктор Медведчук утік у невідомому напрямку.

У середині березня повідомляли, що спецгрупа СБУ шукає Медведчука по всій Україні.

18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука.

26 березня СБУ провела обшук у соратника Медведчука Михайла Погребинського. У нього знайшли сфальсифіковані опитування про те, що президента РФ Путіна нібито підтримують 46% українців (однією з підстав повномасштабного нападу Росії на Україну називають переконання Путіна, нібито тут більшість населення позитивно зустріне “скинення нацистів” та прихід проросійської влади).

За кілька днів Погребинського бачили в Будапешті, звідки він прямував, імовірно, в Гамбург.

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