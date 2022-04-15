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Окупанти вночі частково зруйнували військовий завод під Києвом, – ЗМІ

15/04/2022 17:39

Вночі мешканці Києва та Київської області чули вибухи, були прильоту російських ракет. Працювала протиповітряна оборона ЗСУ, проте ушкоджено машинобудівний завод “Візар” у Вишневому, який виробляє ракети “Нептун”.

Про це в п’ятницю, 15 квітня, пишуть “Українська правда” та французьке інформагентство “Франс пресс”.

Зазначається, що Київська ОВА повідомила лише, що “було чути вибухи у Васильківській громаді, за попередніми даними спрацювала ППО”. У телеграм-каналах повідомлялося про те, що частина Києва та області залишилася без електроенергії. Побічно це підтвердила британська організація NetBlocks, яка відзначила, що серед ночі інтернет-активність впала до 85% від звичайного рівня.

Про ушкодження цивільних об’єктів не повідомлялося.

Проте журналіст AFP підтвердив, що військовий завод під Києвом частково зруйновано внаслідок нічних російських ударів.

Серйозних пошкоджень зазнали цех та адміністративна будівля заводу “Візар”, повідомив він із місця подій.

Жулянський машинобудівний завод “Візар” розташований у місті Вишневе, що під Києвом – саме там чули вночі гучний вибух.

AFP зазначає, що цей завод виробляв ракети “Нептун”, які, ймовірно, вразили і потопили російський військовий крейсер “Москва”.

Очевидці кажуть, що ударів з повітря було завдано близько 1:30 ночі. У близько 50 автомобілів, припаркованих біля заводу, вибило вікна.

Місцеві жителі вважають, що Росія мстилася за крейсер “Москва”.

В Міноборони Росії заявили, що вдарили ракетами по Жулянському машинобудівному заводу в Києві.

Також в оборонному відомстві додали, що “масштаби ракетних ударів ЗС РФ по об’єктах у Києві нарощуватимуться у відповідь на будь-які атаки чи диверсії на території Росії”.

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