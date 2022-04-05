У Німеччині знешкодили найбільшу російськомовну платформу даркнету Hydra Market

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Німецькі правоохоронці знешкодили найбільший у світі нелегальний російськомовний ринок даркнету Hydra Market.

Про це вдень у вівторок, 5 квітня, інформує пресслужба Федерального управління кримінальної поліції Німеччини.

“Є підозри у комерційній діяльності кримінальних торгових майданчиків в Інтернеті, комерційному придбанні чи наданні можливості для несанкціонованого купівлі або несанкціонованого продажу наркотиків, а також у відмиванні комерційних грошей”, – йдеться в повідомленні.

Нелегальний торговий майданчик був російськомовною платформою даркнета, доступ до якої через мережу Tor був як мінімум з 2015 року.

На торговому майданчику було зареєстровано близько 17 мільйонів клієнтів та понад 19 000 продавців.

За оцінками органів, вона була нелегальним торговим майданчиком

Тільки у 2020 році його продажі склали не менше 1,23 мільярда євро.

Внаслідок операції було конфісковано біткоїни на суму, 23 мільйонам євро, які відносяться до торгового майданчика.

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