У Німеччині знешкодили найбільшу російськомовну платформу даркнету Hydra Market

Німецькі правоохоронці знешкодили найбільший у світі нелегальний російськомовний ринок даркнету Hydra Market.
Про це вдень у вівторок, 5 квітня, інформує пресслужба Федерального управління кримінальної поліції Німеччини.
“Є підозри у комерційній діяльності кримінальних торгових майданчиків в Інтернеті, комерційному придбанні чи наданні можливості для несанкціонованого купівлі або несанкціонованого продажу наркотиків, а також у відмиванні комерційних грошей”, – йдеться в повідомленні.
Нелегальний торговий майданчик був російськомовною платформою даркнета, доступ до якої через мережу Tor був як мінімум з 2015 року.
На торговому майданчику було зареєстровано близько 17 мільйонів клієнтів та понад 19 000 продавців.
Тільки у 2020 році його продажі склали не менше 1,23 мільярда євро.
Внаслідок операції було конфісковано біткоїни на суму, 23 мільйонам євро, які відносяться до торгового майданчика.
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