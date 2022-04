Дуда про різанину в Бучі: Україні потрібні три речі – зброя, зброя і ще раз зброя

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що знімки зі звільненої від російських загарбників Бучі спростовують переконання у пошуку компромісів за будь-яку ціну.

Про це він написав ввечері в неділю, 3 квітня, у твіттері.

“Злочинців треба називати злочинцями, притягувати їх до відповідальності та засуджувати. Фото з Бучі спростовують переконання, що потрібно шукати компроміс за будь-яку ціну. Насправді захисникам України понад усе потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя” – заявив Дуда.

Criminals must be called criminals, brought to justice and sentenced. Pictures from #Bucha disprove the belief that we have to seek a compromise at any cost. In fact, the Defenders of Ukraine need three things above all: weapons, weapons and more weapons. #StandWithUkraine

