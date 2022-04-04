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Дуда про різанину в Бучі: Україні потрібні три речі – зброя, зброя і ще раз зброя

04/04/2022 11:32

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що знімки зі звільненої від російських загарбників Бучі спростовують переконання у пошуку компромісів за будь-яку ціну.

Про це він написав ввечері в неділю, 3 квітня, у твіттері.

“Злочинців треба називати злочинцями, притягувати їх до відповідальності та засуджувати. Фото з Бучі спростовують переконання, що потрібно шукати компроміс за будь-яку ціну. Насправді захисникам України понад усе потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя” – заявив Дуда.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Європейської ради Шарля Мішеля до “якнайшвидшого скликання Євроради для обговорення злочинів Росії та ефективних санкцій”.

Нагадаємо,

районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.
Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.

У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!

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