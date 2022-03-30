ООН призначила експертів для розслідування злочинів РФ в Україні. Один з них очолював Міжнародний трибунал щодо Руанди

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Організація Обʼєднаних Націй призначила трьох експертів із прав людини для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Незалежну комісію очолить Ерік Мьозе (Норвегія).

Експерти будуть досліджувати порушення прав людини та гуманітарного права в контексті “агресії проти України з боку Російської Федерації”, пише Reuters із посиланням на заяву ООН.

Із проханням створити комісію з терміном роботи один рік до ООН зверталися Україна та її союзники, включно з США і Євросоюзом та Великобританією.

Ерік Мьозе, який головуватиме в комісії фахівців, у 2003-2007 роках був президентом Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди, де у 1994 році відбувався геноцид народу тутсі за вказівкою уряду хуту. За різними оцінками, з квітня по липень було вбито 20% населення Руанди – від 500 000 до 1 100 000 людей.

Двома іншими учасниками комісії стали Ясмінка Джумхур (омбудсман з прав людини в Боснії та Герцоговині) та Пабло де Грейфф (Колумбія), який був першим слідчим правосуддя ООН.

Вони будуть спілкуватися зі свідками та збиратимуть матеріали експертиз для подальших судових розглядів. Перші звіти комісія має надати у вересні.

Нагадаємо, воєнні злочини російських військових в Україні, включно зі вбивствами та насильством проти мирного населення, документує Офіс генерального прокурора. Зокрема, розслідуються вбивства Росією 145 українських дітей.

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