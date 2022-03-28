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“Це вже не воєнний злочин”: ОГП може кваліфікувати події в Маріуполі як геноцид

28/03/2022 16:04

Генпрокурор України Ірина Венедіктова розглядає можливість кваліфікації подій у Маріуполі як геноциду.

Про це вона повідомила на брифінгу у понеділок, 28 березня. 

“Те, що відбувається в Маріуполі на сьогодні – це вже не воєнний злочин. Війна має правила. Тут вже поза всіми правилами. Я дивлюсь на це з точки зору можливості кваліфікації геноциду”, – сказала Венедіктова, котру цитує УНН.

З її слів, це місто буквально знаходиться в заручниках РФ: люди знаходяться без води, без їжі, без тепла, звідки неможливо виїхати, знищуються пологові будинки, з міста депортували дорослих і дітей.

“Це набагато більше, ніж воєнний злочин. Тому я дуже обережно кажу про можливість кваліфікації як геноциду… Я дивлюсь на можливість кваліфікації як геноциду. А що буде входити в розуміння геноциду, яка частина – як тільки у мене будуть підстави, я з радістю з вами про це поділюсь”, – додала генпрокурор.

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