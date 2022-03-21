Юрій Костенко: МАГАТЕ бреше, що на захоплених АЕС “немає проблем”, бо і її контролює Росія

Юрій Костенко. Колаж "Новинарні"

автор: Олена Максименко

Одна із загроз у російсько-українській війні – ядерна. Вона може бути реалізована не лише шляхом застосування ядерної зброї, а й через удари по атомних електростанціях або інші впливи на безпеку АЕС.

Наразі вразливими точками є Чорнобильська та Запорізька АЕС, захоплені окупантами. На першій уже кілька разів через дії російських військових зникало енергопостачання. Будівлі ж ЗАЕС в Енергодарі рашисти обстрілювали, не криючись, потім підривали на майданчику боєприпаси та заявили, що приєднують станцію до “Росатому”.

“Новинарня” поспілкувалася з Юрієм Костенком, щоб проаналізувати ризики і можливі сценарії розвитку подій на АЕС на тлі російського вторгнення, а також роль міжнародної спільноти як важеля впливу на “ядерну” кризу.

Чому він? Колишній народний депутат, голова Української народної партії, екс-рухівець, Юрій Костенко у 1992-1994 роках був міністром охорони навколишнього природного середовища України, із 1995-го по 1998-й – міністром охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.

Костенко входив до комісії з питань ядерної політики і екологічної безпеки при президенті, підписував від імені уряду України Конвенцію про безпеку поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом, очолював українську делегацію на переговорах з Росією з проблем ядерного роззброєння тощо.

Три проблеми ЧАЕС під окупантами

– На Чорнобильській АЕС збирається величезна кількість високоактивних відходів. В першу чергу, відпрацьоване ядерне паливо. Воно зберігається в так званих басейнах витримки і потребує постійного охолодження.

Якщо не буде охолодження, всі тепловиділяючі збірки можуть розплавитися із викидом величезних радіоактивностей – в басейн, а потім і в навколишнє середовище. Окрім цього, відбувається весь час процес так званого радіолізного виділення водню. І необхідно вентилювати ті приміщення, де зберігається відпрацьоване паливо, із тим, щоб не утворилася гримуча суміш та не відбулася така аварія, як в СРСР у 1957 році.

Киштимська радіаційна катастрофа сталася на підприємстві в Челябінській області, яке виробляло високозбагачений уран і плутоній. Більшість даних цієї аварії із часів СРСР засекречено. Але те, що пізніше з’ясували: викид радіоактивності високоактивних відходів – точніше, вибух – відбувся внаслідок порушення режиму охолодження. Призвів до забруднення величезної території, хмара радіоактивна піднялася на висоту до двох кілометрів і йшла туди, куди віяли вітри. Попри те, що це тайга, приблизно 300 тисяч населення було вражено цією радіаційною хмарою.

Порушення режиму роботи з відпрацьованим ядерним паливом на ЧАЕС – це пряма дорога до повторення в Україні Киштимської радіаційної аварії.

Друга проблема Чорнобильського майданчику – зруйнований реактор. Під ним перебувають 200 тонн ядерного палива. Зараз є сучасна система моніторингу того, що там відбувається. Відключення енергопостачання цієї системи моніторингу може привести до загроз у саркофазі, який накрили другим укриттям.

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Третя проблема. На ЧАЕС відпрацьоване ядерне паливо має величезну кількість ядерних матеріалів. Плутонію і високозбагаченого урану, які напрацьовують у процесі експлуатації тепловиділяючий збір. Втрата контролю за переміщенням цих відходів – це ядерний тероризм згідно з нормами міжнародного права.

МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергетики) зробило першу заяву, що на Чорнобилі все спокійно, але при цьому підтвердило, що не контролює сховища.

МАГАТЕ відповідає за режим нерозповсюдження ядерної зброї. Воно має контролювати в країні, яка використовує “мирний атом”, скільки ядерного палива надійшло в країну, де і в якому стані зберігається відпрацьоване ядерне паливо, з якого видобувають уран і плутоній. Це суть того, що робить МАГАТЕ. Кожен кілограм ядерного свіжого палива, кожен кілограм відпрацьованого палива МАГАТЕ контролює за допомогою системи пломбування сховищ, де тільки вони мають доступ до цього сховища. Це постійний 24-годинний моніторинг із камерами за тим, що в самому сховищі відбувається, чи хтось туди заходив.

Ядерний тероризм і світова “стурбованість”

Втративши систему моніторингу на Чорнобильській атомній станції, МАГАТЕ робить заяву, що там все нормально, все спокійно.

Робити такі заяви, що “на ЧАЕС все в порядку”, коли там стоять головорізи, – як мінімум, це непрофесійно. Або це показує абсолютну безпорадність цієї інституції – МАГАТЕ. До такого стану її довела, до речі, Росія. Тому що Росія має там контрольний пакет впливів.

Я п’ять років очолював державну делегацію України в МАГАТЕ як керівник міністерства, що відповідає за ядерну безпеку. Такі жорсткі заходи, які були сформульовані в міжнародному праві щодо ядерного тероризму і щодо зобов’язання країн вживати невідкладних заходів, щоб не відбулося розповсюдження ядерних матеріалів, – все це було напрацьовано МАГАТЕ й увійшло в українське ядерне законодавство, один до одного.

Слава Богу, засоби масової інформації зреагували на заклики щодо термінового втручання в ситуацію впливових країн. Я закликав, щоб Сполучені Штати і Байден особисто звернулися до Путіна з категоричним попередженням щодо наслідків ядерного тероризму. Не знаю, що вплинуло. Але принаймні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі змінив свою позицію – уже “стурбованість” традиційну висловив. Більше того, збирається навіть у Київ.

Не знаю, чи доїде Гроссі до Києва, але цього недостатньо. МАГАТЕ має інструментарій, базований на нормах міжнародного права, яким він повинен зараз ефективно оперувати.

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Загрози на ЗАЕС

Якщо говорити про Запорізьку атомну станцію, там може відбутися такий самий сценарій, як ядерна аварія на Фукусімі, Японія. Коли цунамі затопило насоси і припинилася подача води у реактори, які, до речі, були заглушені. Після того, як там накопичився водень, внаслідок відсутності охолодження, всі гермооболонки – попри те, що вони витримують навіть ядерні удари – їх рознесло, із викидом величезним радіоактивності в навколишнє середовище.

Шість атомних блоків ЗАЕС – це набагато більша сила ядерного удару, якого так боїться сьогодні світ.

Третя світова війна, ядерний удар – він може відбутися по Європі з майданчика Запорізької атомної станції.

І саме такими дефініціями має сьогодні оперувати МАГАТЕ, а не прикривати наслідки російського ядерного тероризму.

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Що має зробити МАГАТЕ?

Пункт номер 1, який МАГАТЕ має зробити щодо України. Заявити офіційно, на весь світ, що ніякої “ядерної програми України” (зі створення Києвом ядерної зброї – “Н”) не було, немає і не може бути. На цьому спекулює Росія. І продовжує переконувати світ, що вона робить “спецоперацію” проти України, щоб не було ядерної війни.

Це має повністю спростувати МАГАТЕ. Так, як зробила заяву ООН, що в Україні немає ніякої біологічної зброї, і ніяких військових програм у цьому напрямку немає, бо ООН контролює цю сферу.

Друге, що має зробити МАГАТЕ – це терміново провести багатосторонню зустріч у штаб-квартирі у Відні. Зрозуміло, за участю росіян. І викласти всі наслідки ядерного тероризму, який сьогодні здійснює Росія в Україні.

Тому що це загроза не тільки для України. Це загроза для європейського континенту.

Старі граблі МАГАТЕ й вимоги України

У 90-му році я входив у комісію Верховної Ради, яка розслідувала причини і наслідки аварії на ЧАЕС. Ми чітко встановили, що оперативний персонал, якого звинувачували у непрофесійності, працював абсолютно фахово, за інструкціями, які розроблялися керівництвом. Вони не відходили ні на йоту від інструкцій! І коли, на їхній погляд, процес роботи реакторної установки почав погіршуватися, вони натиснули на кнопку заглушки ядерного реактора ланцюгової реакції. Але замість того, щоб реакція припинилася, відбувся вибух на миттєвих нейтронах. Тому що це вади не операторів, а вади конструкції реакторів РВПК (реактор великої потужності канальний).

Так от, МАГАТЕ на весь світ говорило про помилки операторів, а не про ці конструктивні вади реакторів РВПК. І коли приїхав сюди гендиректор Блікс (генеральний директор МАГАТЕ в 1981-1997 роках), наша комісія чітко й дуже фахово всі ці речі представила і висловила своє невдоволення такою позицією – нефаховою як мінімум. А як максимум – це позиція боягуза щодо того, що міжнародна спільнота була неправильно проінформована про справжні обставини Чорнобильської катастрофи.

Сьогодні МАГАТЕ повторює один в один сценарій, який відбувся по Чорнобилю у 1986 році.

МАГАТЕ реально бреше світові, що немає ніяких проблем,

що все під контролем, що сюди приїхало п’ять російських фахівців, і “оні всьо контроліруют”.

На сьогодні наші фахівці-ядерники більш фахові, ніж російські. Вони принаймні працюють у вільному демократичному суспільстві, а не в тоталітарній державі.

Нам не треба ніяких консультантів – нам треба, щоб МАГАТЕ добилося, аби Росія відвела свої війська на 30 кілометрів як від Чорнобильської атомної станції, так і від Запорізької. Це і буде внесок МАГАТЕ в збереження Європи від ядерної війни.

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Безпорадність чи оптимістичнй сценарій

Міжнародні структури сьогодні показали свою абсолютну неефективність. Це і Організація Об’єднаних Націй, де Росія – член Ради безпеки – не просто грубо порушує і нехтує статут ООН, вимоги до кожної країни не нападати на інших. Вона просто цинічно знущається над усім світом.

Замість того, щоб терміново зібрати Генасамблею ООН і прийняти рішення про вилучення Росії з Радбезу, або позбавити її права вето на питання, які стосуються її агресії проти України, – що робить ООН?.. Висловлює “стурбованість” тим, що робить Росія.

Так само МАГАТЕ. Структура, де Росія має колосальні впливи, в тому числі корупційні, тому що вона завжди входила в трійку тих, хто починав формувати МАГАТЕ. Тому Росія дуже сильно впливає – як і в інших міжнародних організаціях – на політику цих організацій, і це якраз є підтвердженням того, чому позиція МАГАТЕ “ніяка”.

Те саме зараз можна сказати і про НАТО, яке зобов’язане сьогодні активно втручатися в процеси, що загрожують безпеці. Ядерна аварія в Україні – це безпека країн НАТО, адже вони дуже близько до України.

Така страусяча політика всіх міжнародних організацій щодо російського ядерного терору і війни проти України приведе або до зміни їхньої політики, і вони будуть реально виконувати те, що написано в міжнародному праві, або ж ці інституції просто розваляться, коли Україна переможе Росію.

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Оптимістичніші сценарії є. Якщо включиться міжнародна спільнота – разом із НАТО, США – і примусить Росію відійти від наших атомних станцій у Запоріжжі й Чорнобилі.

Це найкращий сценарій, принаймні зменшення загроз ядерних із боку російського терориста для всього європейського континенту.

Що в першу чергу мало зробити НАТО – це закрити наші небо над атомними станціями. Всю Україну вони не можуть закрити, але атомні станції закрити зобов’язані, цього вимагає міжнародне право і протидія ядерному тероризму. Закрити над атомними станціями небо і дати Україні надійні системи протиракетної оборони, для того, щоб нікому не було повадно ядерні об’єкти атакувати. Тобто дати все необхідне для того, щоб ми захистили в тому числі і Європу. Отак повинно працювати це міжнародне право, якби було бажання і політична воля.

Ресурс проти орди

Росія ніколи не зважала на кількість жертв, яких вона посилала в м’ясорубки, де вона брала участь у війнах. Постраждає не тільки Росія. Коли вибухнув чорнобильський реактор, то, як кажуть, Бог відвів першу хвилю радіаційну від Києва. Тому що вітер віяв на північний схід. І першу хвилю отримала та ж сама Росія, Білорусь, північно-європейські країни – Норвегія, Швеція… Потім інші європейські країни. І коли вже ослабла радіація, на Київ подули вітри.

Так і зараз, упаси Господи, буде чи радіаційна, чи ядерна аварія – я впевнений, що в першу чергу буде страждати ця путінська неоімперія. Дика орда, модифікована з орди татаро-монгольської, яка в своєму менталітеті має лише одне: де, що в кого ще забрати. Шляхом різанини, шляхом війни, шляхом просто цуплення злодійського, як це робила Росія з Україною.

У журналістів на сьогодні є найбільш ефективний ресурс. Ваша інформація потрапляє у вуха простих людей. І прості люди виходять на вулиці в Європі й Америц, і кажуть: “Дайте Україні сучасну зброю!”, “Закрийте небо!” Вони не політики, вони не розуміють нюансів, але відчувають, що це те, що вкрай потрібно сьогодні Україні. І в цій ситуації – коли люди допетрають, що це і для них небезпека, особливо в Європі, – вони ще масовіше вийдуть із вимогами.

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