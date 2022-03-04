Ситуація на АЕС: голова МАГАТЕ готовий приїхати в Чорнобиль для переговорів з обома сторонами

Голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі показує енергоблоки Запорізької АЕС на мапі під час пресконференції 4 березня 2022 року

Директор Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі запропонував відвідати Чорнобильську зону і зустрітися там із представниками російської та української сторони.

Про це він заявив на пресконференції вдень 4 березня після обстрілу та захоплення російськими військами Запорізької атомної електростанції, передає “Радіо Свобода”.

Гроссі навів дані державного підприємства “Енергоатом”, за якими ситуація на Запорізькій атомній електростанції “досі дуже напружена”. Лише один із енергоблоків працює на 60% потужностей. Як відомо Гроссі, двоє співробітників охорони отримали поранення.

Посадовець вказав на сім принципів управління атомними об’єктами, перший із яких – фізична цілісність потужностей – на ЗАЕС вже порушений.

“Нам пощастило, що не було витоку радіації і цілісність самих реакторів не була порушена, на відміну від станції в ширшому сенсі. Але очевидно, що, коли всі ми погоджуємося з цими принципами, слова повинні щось означати, і ми повинні діяти відповідно”, – додав глава МАГАТЕ.

Гроссі нагадав, що Україна звернулася до агентства із запитом про негайну допомогу.

“Маючи на увазі, що відбувається, і ризики, на які ми наражаємося, якщо це триватиме без посилення та повторних зобов’язань за цими принципами, я повідомив Росію та Україну про свою готовність поїхати до Чорнобиля якомога швидше, аби ці сім критично важливих стовпів ніколи більше не були загрожені. Ідея за цією моєю ініціативою як голови МАГАТЕ полягає в тому, щоб досягнути рамкового рішення та компромісу, який дозволить не скомпрометувати ці принципи, на які ми всі підписалися”, – пояснив Гроссі.

Голова МАГАТЕ визнав, що ця поїздка “буде нелегкою”, але він вважає її можливою.

Відповідаючи на питання журналістів, він додав, що головною метою такої поїздки є переговори.

За словами посадовці, обидві сторони отримали пропозицію і обдумують її.

“Є кілька технічних характеристик, які роблять бажаним зробити це там (у Чорнобилі), щоб мати кращі ідеї, і також аби бути більш ефективним з точки зору дипломатії. Звісно, зрештою може бути багато різних форматів. Ми хочемо показати тут готовність МАГАТЕ рухатися і робити щось, а не просто «твітити» і казати щось із Відня”, – додав Гроссі.

Голова МАГАТЕ підтвердив, що снаряд у Запорізьку АЕС влучив із боку російських військ. Також він відзначив сміливість персоналу, який продовжує працювати на обох об’єктах “у дуже складних умовах”.

“Я думаю, наш обов’язок як міжнародної організації з важливим мандатом забезпечувати безпеку, в тому числі, коли ситуація загострюється”, – сказав він.

Раніше “Енергоатом” закликав МАГАТЕ вимагати від Північноатлантичного альянсу запровадити “безпольотну зону” над Україною, щоб забезпечити безпеку атомних об’єктів.

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